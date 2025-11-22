Mega-Sena 2942 acumula e vai a R$ 18 milhões; nenhum mineiro acerta a quina
Neste concurso, 26 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2945 sorteadas neste sábado (22/11). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 18 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (25/11).
A Mega-Sena 2942 teve as seguintes dezenas sorteadas: 12-30-40-46-54-60. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.
Entre os 26 ganhadores da quina da Mega-Sena 2942 não tem nenhum mineiro. O estado que teve mais acertadores de 5 dezenas foi São Paulo, com 11 sortudos.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.