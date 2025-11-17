Lotofácil 3540: aposta de MG acerta 15 dezenas e fatura mais de 1,3 milhão

Uma aposta feita em Minas Gerais acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3540, em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O apostador é de Ribeirão das Neves, na Grande BH, e vai levar R$1.393.089,65.

Os números sorteados deste sábado foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25.

O próximo sorteio será nesta terça-feira (18/11), no valor de R$ 1,8 milhão.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.