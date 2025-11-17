Adolescente morre após ser atingido por cesta de basquete em quadra pública

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos morreu no último sábado (15/11), em São Paulo, após ser atingido pela tabela da cesta de basquete enquanto praticava. Levi Edson Correa treinava na quadra durante a tarde com um amigo quando comemorou um ponto se pendurando na estrutura, que caiu.

O caso aconteceu em uma quadra do CDC (Clube da Comunidade) Jardim Nélia, localizado no Itaim Paulista, na zona leste. Segundo a Polícia Militar, ele morreu no local.

O clube é gerido pelo Instituto Didi Santana, uma organização sem fins lucrativos. Durante a semana, são oferecidas atividades de esporte, cultura e educação. Aos fins de semana, o espaço fica disponível para uso livre.

De acordo com o gestor da unidade, Fabio Aguiar Santos, Edson praticava com um amigo quando o acidente ocorreu. "Levi estava na tarde deste dia [15], aproximadamente às 15h30, brincando com um outro adolescente amigo. Quando arremessou uma bola no cesto, se pendurou para comemorar e daí a coluna veio para frente, e a tabela caiu em cima dele. Estamos muito abalados com a situação", disse Fabio.

O gestor afirmou que o instituto está à disposição da família. "Sentimos muito, muito".

No ano passado, a gestão Ricardo Nunes (MDB) anunciou a conclusão de uma reforma no valor de R$ 1,1 milhão na área do clube, mas não citou a cesta como parte das benfeitorias realizadas.

A tabela de basquete, segundo Fabio, foi construída pela própria comunidade. "Não houve intervenção da prefeitura", disse o gestor do clube. "Foi a comunidade que fez, tem em torno de sete meses".

O caso é investigado pelo 50º Distrito Policial (Itaim Paulista) como morte suspeita, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Levi. "Perdemos um jovem do sub-17 que era pura luz -carinhoso, educado, amigo e dono de um coração gigante. Um atleta que sempre trouxe alegria aos treinos e marcou cada um de nós de forma única", disse o Instituto Peraltas, onde Levi jogava, em nota.

Todos os CDCs da cidade de São Paulo são geridos por organizações do terceiro setor. Atualmente são 235 em funcionamento. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer organiza as eleições que vão cuidar desses espaços e fiscaliza seu uso.