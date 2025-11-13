Abuso de poder religioso: quando a fé vira arma para cometer crimes

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A prisão de um pastor de uma igreja em Santo Antônio do Descoberto (GO) no final de outubro, acusado de cometer crimes sexuais contra as próprias filhas e enteados, que tinham entre 6 e 15 anos na época dos fatos, chocou o país. Os relatos das vítimas revelaram que os crimes aconteceram na casa da família e que, após a prática, ele obrigava os menores a colocar as mãos por cima da Bíblia e orar.

O caso, marcado por métodos de abuso que misturavam religiosidade e violência, evidencia uma forma de crime silenciosa e devastadora: o abuso de poder por líderes religiosos. Quando a fé é usada como ferramenta, a confiança se transforma em arma e a vulnerabilidade dos fiéis vira a porta de entrada para a manipulação.

Fé como ferramenta de controle

Esse tipo de crime se desenvolve em um ambiente onde a figura do líder é vista como uma autoridade inquestionável, quase como um representante direto de uma divindade na Terra. O abusador explora essa veneração para construir uma relação de total dependência psicológica, emocional e, por vezes, financeira com suas vítimas.

O processo de manipulação costuma seguir um padrão. Primeiro, o líder isola a vítima de amigos e familiares que possam questionar sua influência. Em seguida, ele utiliza discursos que misturam textos sagrados com interpretações próprias para justificar pedidos e ordens, criando um ambiente de controle absoluto. A vítima passa a acreditar que desobedecer ao líder é o mesmo que desobedecer a Deus.

Com a confiança estabelecida e a vítima isolada, o caminho para abusos financeiros, psicológicos e sexuais fica aberto. Muitas vezes, os atos são justificados como “provas de fé”, “rituais de purificação” ou parte de um plano divino que só o líder consegue compreender. O medo da punição espiritual e a vergonha paralisam a vítima, que raramente busca ajuda.

João de Deus

Embora os dados sobre este tipo de crime sejam subnotificados, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania alerta que ambientes de confiança e hierarquia, como os religiosos, podem ser explorados para a prática de violência. O silêncio das vítimas, muitas vezes coagidas pela manipulação psicológica e pelo medo de punição espiritual, dificulta a mensuração exata do problema.

O caso mais emblemático no Brasil envolveu o médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. Os relatos de dez vitimas vieram a tona em dezembro de 2018, com a exibição do programa "Conversa com Bial", da TV Globo, no qual as mulheres narraram os abusos cometidos durante os atendimentos espirituais que ele oferecia em Abadiânia, no interior de Goiás. O Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil já investigavam o médium.

Segundo os depoimentos, que remontam à década de 1980, as vítimas contam que tiveram as partes íntimas do corpo tocadas por João durante o atendimento. Outras afirmaram que ele as teria obrigado a masturbá-lo ou a fazer sexo oral, sempre com o pretexto de estar realizando um trabalho de cura.

Ao todo, o médium foi denunciado por crimes praticados contra 66 vítimas e foi condenado em 56 dos casos. A primeira condenação veio em 2019 e a última em 2023. Somadas, as penas chegam a 489 anos e 4 meses de reclusão. Além disso, segundo a Promotoria de Goiás, mais de 20 de casos já estavam prescritos quando as investigações começaram.

Como identificar os sinais de alerta

Reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo com um líder religioso é o primeiro passo para quebrar o ciclo de controle. É fundamental observar comportamentos que ultrapassam a orientação espiritual e entram no campo da manipulação. Fique atento a alguns indícios claros:

Isolamento social: o líder incentiva ou exige que o fiel se afaste de pessoas que não fazem parte da comunidade religiosa, especialmente de familiares críticos.

Controle excessivo: há uma tentativa de controlar decisões pessoais da vida do fiel, como carreira, relacionamentos amorosos e finanças, sob o pretexto de orientação espiritual.

Exigências financeiras abusivas: pedidos constantes e crescentes de doações, muitas vezes acompanhados de promessas de bênçãos ou ameaças de maldições.

Uso de culpa e medo: a culpa é usada como ferramenta para manter o fiel submisso, e o medo de punição divina é explorado para garantir obediência.

Sigilo e segredos: o líder exige segredo sobre suas conversas e encontros, criando um ambiente de exclusividade que, na verdade, serve para ocultar suas ações.

Justificativas para comportamentos inadequados: qualquer atitude questionável do líder é justificada como parte de um propósito maior ou um teste de fé.

Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência, denuncie pelo Disque 100 (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) ou procure o Conselho Tutelar, delegacias especializadas ou o Ministério Público. A denúncia é anônima e fundamental para proteger as vítimas.

