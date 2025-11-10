Assine
overlay
Início Nacional
CRIME

Mulher é presa ao abandonar e envenenar cadela e filhotes em via pública

Idosa de 69 anos foi flagrada por câmeras de segurança quando abandonava uma cadela e quatro filhotes; dois animais morreram antes do resgate feito pela PCDF

Publicidade
Carregando...
DC
Davi Cruz
DC
Davi Cruz
Repórter
10/11/2025 11:48 - atualizado em 10/11/2025 12:21

compartilhe

SIGA
x
Mulher é presa após abandonar cadela e filhotes em via pública de Ceilândia
No local, os agentes constataram que dois filhotes já haviam morrido, apresentando sinais de intoxicação ou envenenamento prévio crédito: PCDF/Divulgação

Uma mulher de 69 anos foi presa em flagrante após abandonar e envenar uma cadela e quatro filhotes em uma via pública de Ceilândia. A idosa foi flagrada por câmeras no momento que desceu de um veículo Renault Fluence preto, deixou uma caixa com os animais ao lado de um trailer fechado e, em seguida, fugiu do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), nessa sexta-feira (7/11). No local, os agentes constataram que dois filhotes já haviam morrido, apresentando sinais de intoxicação ou envenenamento prévio. A cadela e os dois filhotes sobreviventes foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário em uma clínica da região.

Leia Mais

Durante o interrogatório, a mulher confessou o abandono e afirmou que decidiu se desfazer dos animais porque a cadela havia fugido de casa e retornado grávida. Segundo ela, não tinha condições de cuidar dos filhotes. A justificativa, no entanto, não impediu a autuação em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32, §1º-A e §2º da Lei 9.605/98, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de aumento de até um terço em razão da morte de dois dos filhotes.

A PCDF reforçou, em nota, que o abandono de animais é crime e que situações como essa continuarão sendo rigorosamente investigadas e punidas. A corporação também destacou a importância da denúncia por parte da população, que pode ser feita pelo telefone 197 (opção 0) ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.

Tópicos relacionados:

abandono animais maus-tratos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay