Assine
overlay
Início Nacional
"Estavam ruins"

Mulher é detida após comer 4 salgados e se recusar a pagar

A cliente foi conduzida pelos agentes à delegacia, onde foi autuada por se aproveitar de serviço sem pagamento

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
08/11/2025 12:47

compartilhe

SIGA
x
Mulher é detida após comer 4 salgados e se recusar a pagar:
Mulher é detida após comer 4 salgados e se recusar a pagar: "Estavam ruins" crédito: Tupi

Uma mulher foi detida em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após se recusar a pagar uma conta de R$ 36,50 em uma lanchonete. O caso foi atendido por agentes do Programa Segurança Presente, vinculado à Secretaria de Governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a secretaria, a mulher consumiu quatro salgados e uma lata de refrigerante, mas se negou a pagar alegando que os produtos "estavam ruins".

Leia Mais

O que aconteceu após a confusão na lanchonete?

A cliente foi conduzida pelos agentes à Delegacia de Campos dos Goytacazes, onde foi autuada por se aproveitar de serviço sem pagamento. Após o registro da ocorrência, ela foi liberada.

A Secretaria de Governo informou que a operação Segurança Presente atua em diferentes pontos da cidade para reforçar o policiamento e garantir mais tranquilidade à população.

Tópicos relacionados:

campos-dos-goytacazes lanchonete mulher rio ultimas-noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay