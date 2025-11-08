Mulher é detida após comer 4 salgados e se recusar a pagar
A cliente foi conduzida pelos agentes à delegacia, onde foi autuada por se aproveitar de serviço sem pagamento
Uma mulher foi detida em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após se recusar a pagar uma conta de R$ 36,50 em uma lanchonete. O caso foi atendido por agentes do Programa Segurança Presente, vinculado à Secretaria de Governo.
De acordo com a secretaria, a mulher consumiu quatro salgados e uma lata de refrigerante, mas se negou a pagar alegando que os produtos "estavam ruins".
O que aconteceu após a confusão na lanchonete?
A cliente foi conduzida pelos agentes à Delegacia de Campos dos Goytacazes, onde foi autuada por se aproveitar de serviço sem pagamento. Após o registro da ocorrência, ela foi liberada.
A Secretaria de Governo informou que a operação Segurança Presente atua em diferentes pontos da cidade para reforçar o policiamento e garantir mais tranquilidade à população.