Prefeitura de Amapá divulga vídeo com IA de Virginia e Vini Jr
Publicação usou deepfake para simular Virginia Fonseca e Vini Jr anunciando pagamento de servidores; vídeo foi apagado após críticas
A prefeitura de Amapá (AP), município localizado no Norte do país, gerou polêmica ao divulgar um vídeo com imagens feitas por inteligência artificial (IA) da influenciadora Virginia Fonseca e do jogador Vinícius Júnior.
A publicação, feita na segunda-feira (3/11) no perfil oficial da administração no Instagram, usou uma ferramenta de inteligência artificial com recurso de deepfake para simular os artistas anunciando o pagamento dos servidores municipais.
No vídeo, o casal aparecia celebrando o depósito dos salários de outubro. “O pagamento referente ao mês de outubro já está na conta, servidor! Mais uma vez, a prefeitura de Amapá reafirma o compromisso com quem faz a máquina pública funcionar com dedicação e amor. Agora é hora de celebrar, aproveitar e espalhar amor porque, quando o trabalho é feito com carinho, o resultado vem com gratidão”, dizia o texto que acompanhava a postagem.
O detalhe curioso é que, ao fundo da peça, tocava a música “Sua boca mente”, de Zé Felipe, ex-marido de Virginia e pai de seus três filhos. A escolha da trilha sonora e o uso de imagens falsas acabaram gerando críticas nas redes sociais.
Após a repercussão negativa, a prefeitura apagou o vídeo. Até o momento, a gestão municipal não se manifestou sobre o episódio nem explicou o uso do conteúdo produzido por inteligência artificial.