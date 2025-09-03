Vídeo fake mostra Trump falando em português em defesa de Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo que circula nas redes sociais, atribuindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, críticas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), é falso. O material utiliza técnicas de deepfake, combinando imagens reais de Trump em um evento oficial com falas em português que ele nunca disse.

A publicação foi feita na segunda-feira (1º/9) no Facebook. No vídeo adulterado, Trump aparece no Salão Oval da Casa Branca ao lado do vice-presidente J.D. Vance, do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e do CEO da Apple, Tim Cook. O áudio manipulado atribui ao republicano ataques diretos ao STF e defesa explícita de Bolsonaro, que enfrenta julgamento no Brasil.

“Encerrem imediatamente todos os inquéritos sobre a farsa do golpe de Estado que vocês armaram para criminalizar o Presidente Bolsonaro e todos os outros patriotas inocentes. Caso insistam com essa farsa maligna, garanto que todos vocês pagarão muito caro por cada um de seus crimes”, diz o falso Trump no vídeo.

Segundo a versão falsa, Trump teria acusado os ministros de darem um golpe de Estado para implantar o comunismo e prometido sanções econômicas contra magistrados e autoridades brasileiras. O texto que acompanha a gravação amplia a mentira, incluindo supostas menções ao presidente Lula, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao procurador-geral Paulo Gonet.

“Trump acusa STF de golpe de Estado no Brasil e promete sanções duras. Trump afirma que não permitirá a consolidação de um regime comunista no país e ameaça aplicar mais sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e seus cúmplices [...]. 'Se insistirem nessa farsa, todos pagarão por seus crimes. O mundo já sabe o que está acontecendo no Brasil', declarou. Trump ainda prometeu que esforços seriam feitos para que os magistrados e aliados envolvidos fossem investigados e responsabilizados criminalmente", diz a publicação fake.

O deepfake foi produzido a partir de uma coletiva de imprensa de Trump em 6 de agosto de 2025, com 40 minutos de duração, transmitida pela Fox News no YouTube. No encontro, o presidente americano anunciou um investimento de US$ 100 bilhões da Apple nos Estados Unidos e explicou novas tarifas de quase 100% sobre chips importados, exceto os produzidos em território nacional. Em nenhum momento mencionou Bolsonaro, o STF ou a política brasileira.

O que é deepfake?

O termo deepfake designa conteúdos falsos gerados ou alterados por inteligência artificial, capazes de reproduzir imagens e vozes de forma realista. Essa tecnologia tem sido usada em montagens humorísticas, mas também representa uma ameaça crescente à democracia: ao manipular discursos de líderes políticos, pode influenciar debates, espalhar desinformação e até gerar instabilidade social.

Especialistas alertam que vídeos como esse exploram a confiança do público em fontes visuais e sonoras, dificultando a distinção entre fato e mentira. O caso mostra como a IA pode ser usada para amplificar narrativas falsas em momentos sensíveis, como julgamentos e eleições.

O apresentador Marcos Mion, da TV Globo, foi vítima de uma fraude envolvendo vídeo forjado por meio de inteligência artificial (prática criminosa conhecida como deepfake). Reprodução/Instagram Na campanha falsa, Mion aparecia como garoto-propaganda do restaurante Outback e estimulava os consumidores a fazerem cadastro em uma promoção que não existia. A polícia prendeu três suspeitos de participação no crime, todos componentes de uma quadrilha de golpistas digitais. Reprodução Por meio de nota oficial, Marcos Mion negou a veracidade de campanha, enfatizando que o vídeo foi manipulado, e declarou que sua equipe jurídica moveu ação legal contra os criminosos. O comunicado ainda faz um alerta de que informações profissionais sobre o apresentador são expostas em seus canais oficiais e listou as marcas com as quais o profissional tem vínculo comercial no momento. Reprodução/TV Globo O caso de Mion não foi isolado. Criminosos estão usando imagens de personalidades famosas em anúncios falsos criados com inteligência artificial. Uma reportagem do Fantástico de 17/12/2023 teve esse tipo de golpe como tema. reprodução tv globo William Bonner, Luciano Huck, Dráuzio Varella, Sandra Annenberg e até Ana Maria Braga já tiveram seus rostos inseridos em propagandas falsas para vender produtos. reprodução tv globo Os golpistas exploram a tecnologia para ganhar dinheiro com propagandas enganosas nas redes sociais, criando uma fraude atrÃ¡s da outra. reproduÃ§Ã£o Segundo a matéria do Fantástico, os criminosos usam a imagem de pessoas tanto conhecidas quanto desconhecidas, alterando rostos e vozes em anúncios pagos, que são impulsionados e direcionados para públicos específicos na internet. reprodução tv globo "É horrível você saber que tem gente que está vendo aquilo e achando que é você que está falando ali", disse Drauzio Varella. reprodução tv globo O apresentador Willian Bonner é vítima recorrente desse tipo de crime na internet. "Como jornalista eu não posso fazer propaganda. Então são dois riscos enormes”, disse o âncora do Jornal Nacional. reprodução tv globo “Um é propaganda de produtos: não posso fazer. O outro é propaganda política: porque se usam a inteligência artificial para simular a venda de um produto qualquer, também usam para a venda de um político qualquer. Das duas formas é um crime e das duas formas eu estou sendo lesado", completou. reprodução tv globo Os bancos também estão sendo alvo de golpes. No caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os golpistas foram além ao usar o nome do banco para realizar fraudes, inclusive enviando a conta do anúncio diretamente para o banco. Miguel Ângelo/CNI "A pessoa se revolta, inclusive contra o próprio banco. Porque acha que o banco eventualmente poderia ter evitado essa fraude. E nós não temos como evitá-la”, contou Luiz Navarro, diretor de Compliance e Riscos do BNDES. reprodução tv globo Segundo ele, os bancos pedem às plataformas digitais que informem os nomes das pessoas para que eles possam processá-las. “Infelizmente, não obtivemos ainda essa informação, mas nós vamos buscar reparação judicial", disse o diretor. Divulgação Santander Ao FantÃ¡stico, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ayres Britto explicou que se forem aplicados conceitos gerais do direito a esse caso, â??nenhuma empresa, Big Tech ou aplicativo pode tirar a partir de comunicaÃ§Ãµes inverÃ­dicas, falsas, sem a corresponsabilidadeâ?. reproduÃ§Ã£o tv globo Em outras palavras, elas devem se responsabilizar por isso. “Porque quem tem o bônus, que elas ganham com isso, tem que ter o ônus", completa. reprodução tv globo Em outubro de 2023, o astro de Hollywood Tom Hanks passou por uma situaÃ§Ã£o inusitada envolvendo o uso de inteligÃªncia artificial para fins maliciosos. Nan Palmero wikimedia commons Ao ser questionado sobre uma propaganda com seu rosto em que estaria promovendo um plano odontológico, o ator foi enfático ao dizer que a versão fake não tem “nada a ver” com ele. Dick Thomas Johnson wikimedia commons Pelo Instagram, ele compartilhou uma foto que mostrava uma representação por IA de si mesmo quando mais jovem, mas não ficou claro se essa imagem estava relacionada ao anúncio do plano odontológico. reprodução instagram A inteligência artificial torna mais fácil e barato usar imagens criadas por computador para gerar representações de atores que não precisam estar fisicamente nos sets. Pixabay O próprio Tom Hanks, por sua vez, já havia expressado preocupações sobre as possíveis consequências do uso da IA na indústria de atuação. reprodução youtube Em uma entrevista ao "The Adam Buxton Podcast" em maio, ele mencionou que já existe a discussão em torno da criação de contratos para proteger a imagem dos atores como propriedade intelectual. reprodução tv globo “Qualquer pessoa agora pode se recriar, em qualquer idade, por meio de IA ou tecnologia profundamente falsa… Posso ser atropelado por um ônibus amanhã e pronto, mas minhas performances podem continuar indefinidamente”, declarou Tom Hanks. reprodução Voltar Próximo

Por que Bolsonaro está sendo julgado pelo STF?

O caso que motivou a manipulação está em andamento na 1ª Turma do Supremo. Bolsonaro e mais sete acusados respondem por crimes graves, entre eles:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia