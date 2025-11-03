Assine
Francês desaparecido há uma semana é encontrado morto na Zona Oeste

Thomas Goumut, de 23 anos, desapareceu após cair de uma pedra durante trilha em grupo na Praia Funda.

CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
03/11/2025 22:45

Francês desaparecido há uma semana é encontrado morto na Zona Oeste
Francês desaparecido há uma semana é encontrado morto na Zona Oeste crédito: Tupi

O corpo do francês Thomas Goumut, de 23 anos, foi localizado no início da tarde de sábado (1º) no mar de Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. O jovem estava desaparecido desde 25 de outubro, quando caiu de uma pedra durante uma trilha com amigos na região da Praia Funda.

Como ocorreu o desaparecimento?

Logo após a queda, o Serviço Aeropolicial (Saer) da Polícia Civil iniciou buscas na área. Agentes encontraram duas pessoas no mar e outras acenando de uma pedra próxima. A namorada de Thomas, que foi arremessada contra as rochas, foi resgatada com vida.

Como foi feita a operação de busca?

As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram com mergulhadores, embarcações, motos aquáticas e drones equipados com câmeras térmicas. A operação se estendeu por vários dias até a localização do corpo.

Onde o caso foi registrado?

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que acompanha o caso envolvendo o turista francês.

Tópicos relacionados:

frances rio rio-de-janeiro turista

