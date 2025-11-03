Francês desaparecido há uma semana é encontrado morto na Zona Oeste
Thomas Goumut, de 23 anos, desapareceu após cair de uma pedra durante trilha em grupo na Praia Funda.
O corpo do francês Thomas Goumut, de 23 anos, foi localizado no início da tarde de sábado (1º) no mar de Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio. O jovem estava desaparecido desde 25 de outubro, quando caiu de uma pedra durante uma trilha com amigos na região da Praia Funda.
Como ocorreu o desaparecimento?
Logo após a queda, o Serviço Aeropolicial (Saer) da Polícia Civil iniciou buscas na área. Agentes encontraram duas pessoas no mar e outras acenando de uma pedra próxima. A namorada de Thomas, que foi arremessada contra as rochas, foi resgatada com vida.
Como foi feita a operação de busca?
As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram com mergulhadores, embarcações, motos aquáticas e drones equipados com câmeras térmicas. A operação se estendeu por vários dias até a localização do corpo.
Onde o caso foi registrado?
A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que acompanha o caso envolvendo o turista francês.