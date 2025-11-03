Caixa terá novo concurso com salários a quase R$ 15 mil

O novo edital do concurso Caixa será divulgado nos próximos dias para 184 vagas de nível superior. As remunerações iniciais variam entre R$11.186 e R$14.915, dependendo do cargo e da jornada trabalhada.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta sexta-feira (7/11) e as provas serão aplicadas em fevereiro de 2026. A previsão é que o resultado final saia em maio. As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, de "O Globo".

A seleção contemplará vagas imediatas para cargos de engenheiro, arquiteto e médico do trabalho. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, já havia informado em setembro a pretensão de realizar um novo concurso para as respectivas carreiras.

A Fundação Cesgranrio vai ser a responsável pela organização do processo seletivo novamente.

