Jovem baleada e morta em carro de app no RJ será sepultada hoje (2/11)
Bárbara Elisa, de 28 anos, foi atingida na cabeça enquanto seguia na Linha Amarela como passageira de um carro de aplicativo
Familiares e amigos irão se despedir neste domingo (2) da bancária Bárbara Elisa, de 28 anos, vítima de bala perdida durante uma troca de tiros às margens da Linha Amarela, em Bonsucesso, na tarde de sexta-feira (31). O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério de Irajá, na Zona Norte da cidade.
Bárbara estava como passageira em uma corrida por aplicativo quando o carro foi atingido por disparos próximos ao Morro do Timbau. Ela voltava de uma visita a um cliente na Ilha do Governador e seguia para o bairro do Cachambi. Bárbara havia sido recém-promovida e tinha planos de engravidar.
A jovem foi baleada na cabeça e socorrida ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores relataram momentos de pânico e correrias durante o tiroteio.
O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre os envolvidos entre em contato pelo telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.