Assine
overlay
Início Nacional
violência no Rio

Jovem baleada e morta em carro de app no RJ será sepultada hoje (2/11)

Bárbara Elisa, de 28 anos, foi atingida na cabeça enquanto seguia na Linha Amarela como passageira de um carro de aplicativo

Publicidade
Carregando...
RT
Redação Tupi
RT
Redação Tupi
Repórter
02/11/2025 11:56

compartilhe

SIGA
x
Bancária morta por bala perdida na Linha Amarela será sepultada neste domingo
Bancária morta por bala perdida na Linha Amarela será sepultada neste domingo crédito: Tupi

Familiares e amigos irão se despedir neste domingo (2) da bancária Bárbara Elisa, de 28 anos, vítima de bala perdida durante uma troca de tiros às margens da Linha Amarela, em Bonsucesso, na tarde de sexta-feira (31). O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério de Irajá, na Zona Norte da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bárbara estava como passageira em uma corrida por aplicativo quando o carro foi atingido por disparos próximos ao Morro do Timbau. Ela voltava de uma visita a um cliente na Ilha do Governador e seguia para o bairro do Cachambi. Bárbara havia sido recém-promovida e tinha planos de engravidar.

Leia Mais

A jovem foi baleada na cabeça e socorrida ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores relataram momentos de pânico e correrias durante o tiroteio. 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre os envolvidos entre em contato pelo telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.

Tópicos relacionados:

bala-perdida linha-amarela rio rio-de-janeiro ultimas-noticias violencia-urbana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay