Lotofácil 3523, Quina 6863 e outras loterias: números sorteados (27/10)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (27/10) os concursos da Lotofácil 3523, Quina 6863, Lotomania 2841, Dupla Sena 2878 e Super Sete 764.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (27/10)

Lotofácil 3523 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 157 apostas ganhadoras, R$ 2.260,47

13 acertos: 5711 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 78407 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 444684 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (28/10)

Quina 6857 - R$ 19 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 28 - 47 50 - 65 - 79

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 12.716,60

3 acertos: 4.752 apostas ganhadoras, R$ 152,91

2 acertos: 129.202 apostas ganhadoras, R$ 5,62

Próximo sorteio: R$ 21 milhões (28/10)

Lotomania 2841 - R$ 5,5 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 07 - 08 - 10 - 13 - 16 - 24 - 26 - 31 - 37 - 39 - 41 - 42 - 43 - 52 - 57 - 70 - 73 - 75 - 82 - 00

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 99.381,61

18 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 2.037,07

17 acertos: 631 apostas ganhadoras, R$ 255,03

16 acertos: 3618 apostas ganhadoras, R$ 44,47

15 acertos: 15053 apostas ganhadoras, R$ 10,69

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 6,5 milhões (29/10)

Dupla Sena 2878 - R$ 1,5 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 04 - 08 - 27 - 32 - 37 - 40

2º sorteio: 05 - 12 - 25 - 30 - 33 - 44

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 1.483.834,17 (Altamira-PA)

5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 10.152,13

4 acertos: 415 apostas ganhadoras R$ 139,78

3 acertos: 8.247 apostas ganhadoras R$ 3,51

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 16 apostas ganhadoras R$ 2.855,28

4 acertos: 739 apostas ganhadoras R$ 78,50

3 acertos: 11.226 apostas ganhadoras R$ 2,58

Próximo sorteio: R$ 150 mil (29/10)

Super Sete 764 - R$ 3,3 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 0

Coluna 2: 4

Coluna 3: 5

Coluna 4: 3

Coluna 5: 1

Coluna 6: 8

Coluna 7: 5

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 37.540,96

5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.247,20

4 acertos: 788 apostas ganhadoras, R$ 68,05

3 acertos: 6.986 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 3,4 milhões (29/10)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.