Assine
overlay
Início Nacional
VEJA O VÍDEO

Quem é você na fila do pão? Briga por pegador termina em troca de socos na padaria

No Dia Mundial do Pão, discussão por utensílio vira pancadaria em supermercado

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
17/10/2025 11:26 - atualizado em 17/10/2025 11:46

compartilhe

SIGA
x
Quem é você na fila do pão? Briga por pegador termina em troca de socos na padaria
Quem é você na fila do pão? Briga por pegador termina em troca de socos na padaria crédito: Tupi

Quem é você na fila do pão? Muita gente já ouviu essa frase, mas em Aparecida de Goiânia (GO) ela ganhou contorno inesperado. Em pleno Dia Mundial do Pão, comemorado nessa quinta-feira (16), dois homens se desentenderam na padaria de um supermercado e acabaram trocando socos no meio do estabelecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O motivo? Um pegador de pão. Sim, o utensílio usado por dezenas de pessoas todos os dias foi o estopim da confusão. O vídeo, gravado por testemunhas, mostra a briga se espalhando pelo corredor. Até uma criança e uma idosa se envolveram.

Leia Mais

A cena ganhou força nas redes, com muita gente lamentando a situação e pedindo mais calma no dia a dia. Afinal, era só uma fila de padaria. Ainda mais em um dia que deveria celebrar o pão, símbolo de partilha e convivência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A rede de supermercados informou que seus seguranças intervieram para conter a briga e prestaram assistência aos envolvidos. Segundo informações da TV Anhanguera, um dos homens envolvidos na briga teria ficado ferido.

Tópicos relacionados:

brasil briga goiania rede-social

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay