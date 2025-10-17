Quem é você na fila do pão? Briga por pegador termina em troca de socos na padaria

Quem é você na fila do pão? Muita gente já ouviu essa frase, mas em Aparecida de Goiânia (GO) ela ganhou contorno inesperado. Em pleno Dia Mundial do Pão, comemorado nessa quinta-feira (16), dois homens se desentenderam na padaria de um supermercado e acabaram trocando socos no meio do estabelecimento.

O motivo? Um pegador de pão. Sim, o utensílio usado por dezenas de pessoas todos os dias foi o estopim da confusão. O vídeo, gravado por testemunhas, mostra a briga se espalhando pelo corredor. Até uma criança e uma idosa se envolveram.

A cena ganhou força nas redes, com muita gente lamentando a situação e pedindo mais calma no dia a dia. Afinal, era só uma fila de padaria. Ainda mais em um dia que deveria celebrar o pão, símbolo de partilha e convivência.

A rede de supermercados informou que seus seguranças intervieram para conter a briga e prestaram assistência aos envolvidos. Segundo informações da TV Anhanguera, um dos homens envolvidos na briga teria ficado ferido.