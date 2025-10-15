Assine
overlay
Início Nacional
LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA

Mulher se pendura fora de prédio para ajudar familiares a fugir de fogo

No combate às chamas em apartamento na cidade de Cascavel (PR), dois bombeiros também ficaram feridos e estão internados

Publicidade
Carregando...
JN
Júlio Noronha*
JN
Júlio Noronha*
Repórter
15/10/2025 18:07

compartilhe

SIGA
x
Mulher foi vista pendurada no suporte de ar-condicionado enquanto salvava mãe e sobrinha de incêndio
Mulher foi vista pendurada no suporte de ar-condicionado enquanto salvava mãe e sobrinha de incêndio crédito: Reprodução:X

Uma cena assustou moradores de Cascavel, interior do Paraná, durante a manhã desta quarta-feira (15/10). Um apartamento pegou fogo e uma das moradoras do prédio se pendurou em um aparelho de ar condicionado que estava preso na parte de fora do edifício para salvar a mãe e a sobrinha que também estavam no local. As informações são do portal g1.

O incidente ocorreu no 13º andar do edifício João Batista, localizado no bairro Country da cidade do oeste paranaense. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que a mulher sai pela janela do próprio apartamento, sobe no ar-condicionado e ajuda as familiares a passar para a residência no andar de baixo.

Leia Mais

Depois de resgatar a mãe e a sobrinha, a benfeitora foi socorrida pelos bombeiros que a encaminharam para um Hospital Universitário de Cascavel, onde está internada em estado grave. A mulher teve cerca de 70% do corpo queimado.

A avó e a criança estão entubadas no Hospital São Lucas, a matriarca da família sofreu queimaduras no rosto, pernas, braços e também nas vias respiratórias. Além delas, dois bombeiros também ficaram feridos durante o combate às chamas. Um sargento precisou ser internado com queimaduras nos braços, mãos e parte das costas, já o outro queimou as mãos e precisou de atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Correio tenta contato com o Corpo de Bombeiros do estado para buscar mais informações sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Tópicos relacionados:

bombeiros incendio parana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay