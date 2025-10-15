Assine
Dez mortos e 21 feridos em incêndio em navio petroleiro na Indonésia

AFP
AFP
Repórter
15/10/2025 14:32

Dez pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas, nesta quarta-feira (15), em um incêndio em um petroleiro que estava sendo consertado em um estaleiro no oeste da Indonésia, informou a polícia local.

Este é o segundo incêndio fatal no mesmo navio em cinco meses, informaram as autoridades.

O navio, chamado MT Federal II, estava atracado em um estaleiro na ilha de Batam, perto de Singapura, quando pegou fogo na manhã desta quarta-feira, informou o chefe da polícia local, Zaenal Arifin, à AFP.

Segundo Arifin, o incêndio começou com faíscas dentro de uma área de armazenamento e foi apagado uma hora depois.

A embarcação, de bandeira indonésia, não tinha petróleo no momento do incidente.

As vítimas foram levadas a quatro hospitais próximos e as autoridades iniciaram uma investigação para apurar a causa do incêndio.

Em junho, quatro pessoas morreram em um incidente semelhante no mesmo navio, quando faíscas incendiaram resíduos de gás em um compartimento, informou Arifin.

mrc/abs/rnr/pb/aa/am

Tópicos relacionados:

acidente barco indonesia

