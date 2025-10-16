Mega-Sena 2928 sorteia hoje (16/10) prêmio de R$ 40 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (16/10), às 20h, um prêmio estimado em R$ 40 milhões no concurso 2928 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2927, sorteadas na última terça-feira (14/10). Os números sorteados foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58.

O sorteio

Quem quiser concorrer aos R$ 40 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento online é feito via cartão de crédito ou Pix. No aplicativo, a aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

Valor da aposta

De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 20 dezenas, o que faz o valor da aposta chegar a mais de R$ 193 mil, além de multiplicar as chances de ganhar.

Como jogar pelo site



- Acesse o site Loterias Online

- Confirme que tem mais de 18 anos. Depois, clique em "Acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça login usando CPF e senha

- Role a tela e, na opção da Mega-Sena, clique em "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que deseja apostar. Informe se quer jogar com mais números e se deseja ativar a “surpresinha” e/ou a “teimosinha”

- Ao finalizar, clique em "Colocar no carrinho"

- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione "Ir para pagamento"

- Informe os dados do cartão de crédito e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "Minha conta"

- Em seguida, vá em "Apostas" e depois em "Conferir apostas"

- Se tiver ganhado, aparecerá o valor do prêmio e os procedimentos para o resgate

Pelo aplicativo



- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "Aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Ao finalizar, clique em "Adicionar ao carrinho de apostas"

- Assim como no site, o valor mínimo da compra é de R$ 30. Caso não atinja esse valor, volte e faça outros jogos até completar a quantia. Depois, clique em "Carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, clique em "Avançar para a forma de pagamento"

- Informe os dados do cartão e clique em "Apostar e autorizar cobrança"

- Após o sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo, e escolha "Minha área" e, em seguida, "Minhas apostas". Nessa seção, será possível verificar se houve premiação

Pelo Internet Banking

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em "Loterias"

- Escolha Mega-Sena e depois "Apostar" (o limite diário dessa forma de aposta é de R$ 945, respeitado o horário de fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números (de 6 a 10 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "Incluir aposta"

- Se quiser, repita a operação para até três jogos e clique em "Finalizar"

- Digite os seis números da sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois, volte à tela inicial das loterias e clique em "Minhas apostas" para confirmar os jogos realizados

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão efetuadas no prazo mínimo de dois dias úteis após a ida do ganhador à agência.

Quem jogar pela internet poderá receber o prêmio pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (correspondente ao bruto de R$ 2.259,20).

Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.