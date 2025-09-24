Qual a chance real de ganhar na Mega-Sena? A matemática explica

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Mega-Sena acumulada em R$ 48 milhões mexe com o imaginário de milhões de brasileiros. A cada novo sorteio sem um ganhador para o prêmio principal, mais pessoas correm para as casas lotéricas com a esperança de escolher as seis dezenas que podem mudar suas vidas. O sonho de se tornar o próximo milionário, no entanto, esbarra em uma barreira matemática.

A verdade é que a probabilidade de acertar os seis números com uma aposta simples, de R$ 5,00, é de uma em 50.063.860. Um número tão grande que é difícil de visualizar. Entender como esse cálculo é feito e o que ele representa na prática ajuda a colocar a sorte em perspectiva e a jogar de forma mais consciente.

Como a probabilidade da Mega-Sena é calculada?

O cálculo por trás da chance de ganhar na Mega-Sena vem de um ramo da matemática chamado análise combinatória. O objetivo é descobrir quantas combinações possíveis de seis números podem ser formadas a partir de um universo de 60 dezenas disponíveis no volante da loteria.

O raciocínio não é complexo. Para o primeiro número, você tem 60 opções. Para o segundo, restam 59. Para o terceiro, 58, e assim por diante, até o sexto número. O ponto principal é que a ordem em que os números são sorteados não importa para o resultado final. Se você jogou 01-02-03-04-05-06, não faz diferença se a ordem do sorteio for 06-05-04-03-02-01.

Essa característica faz com que o número total de combinações possíveis seja exatamente 50.063.860. Como a sua aposta simples representa apenas uma dessas combinações, sua chance é de uma nesse universo de mais de 50 milhões.

O que é mais provável do que ganhar na Mega-Sena?

Para dar uma dimensão real a essa probabilidade, comparar com outros eventos raros ajuda a entender o tamanho do desafio. A chance de ser atingido por um raio ao longo da vida, por exemplo, é drasticamente maior do que a de levar o prêmio máximo da loteria.

Estatisticamente, é mais fácil encontrar um trevo de quatro folhas, nascer com um dedo a mais ou até mesmo ser atacado por um tubarão. Essas comparações mostram que acertar as seis dezenas é um evento de extrema raridade, que depende exclusivamente do acaso.

Apostar em mais números melhora a chance?

Sim, apostar em mais dezenas aumenta matematicamente a probabilidade de ganhar, mas o custo do jogo também sobe de forma expressiva. Ao escolher mais números no mesmo volante, você cria um número maior de combinações de seis dezenas, o que efetivamente amplia suas chances.

Veja como a probabilidade e o custo mudam:

6 números: Custa R$ 5,00. A chance de ganhar é de 1 em 50.063.860.

7 números: Custa R$ 35,00. A chance sobe para 1 em 7.151.980.

8 números: Custa R$ 140,00. A chance passa a ser de 1 em 1.787.995.

9 números: Custa R$ 420,00. A probabilidade melhora para 1 em 595.998.

10 números: Custa R$ 1.050,00. A chance é de 1 em 238.399.

A aposta máxima permitida é de 20 dezenas, que custa mais de R$ 193 mil. Nesse caso, a probabilidade de acerto se torna de uma em 1.292. Embora a chance seja muito maior, o investimento é altíssimo e não oferece nenhuma garantia de retorno.

Existem estratégias para escolher os números?

Muitos apostadores buscam padrões, como números que saem com mais frequência, dezenas "atrasadas" ou sequências baseadas em datas de aniversário. Do ponto de vista matemático, nenhuma dessas estratégias tem efeito prático sobre a probabilidade de acerto. Cada sorteio da Mega-Sena é um evento independente.

O resultado anterior não influencia o próximo. As bolinhas não têm memória. Portanto, a chance de o número 05 ser sorteado é exatamente a mesma para o número 38, independentemente de quantas vezes eles já apareceram em concursos passados. Jogar em números seguidos, como 10-11-12-13-14-15, tem a mesma chance de ganhar que uma aposta com números espalhados pelo volante.

A única desvantagem de apostar em combinações muito populares, como sequências ou datas comemorativas, é que, em caso de vitória, a chance de ter que dividir o prêmio com outros jogadores é maior.

Qual é a probabilidade exata de ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com um jogo simples, que custa R$ 5,00, é de uma em 50.063.860.

Esse número representa todas as combinações possíveis de seis números que podem ser formadas a partir das 60 dezenas disponíveis.

Apostar em mais de seis números realmente vale a pena?

Apostar em mais números aumenta a probabilidade de ganhar, mas o custo da aposta sobe de forma exponencial.

Por exemplo, um jogo de sete dezenas custa sete vezes mais, mas a chance de ganhar não aumenta sete vezes. É uma decisão de custo-benefício que depende do orçamento do apostador.

Escolher números que saem com frequência aumenta minhas chances?

Não. Cada sorteio da Mega-Sena é um evento estatisticamente independente dos anteriores. As dezenas não têm memória.

A probabilidade de um número ser sorteado é a mesma em todos os concursos, não importa o histórico. Estratégias baseadas em "números quentes" ou "frios" não têm fundamento matemático.

O que é um bolão e como ele afeta as chances?

Um bolão é uma aposta coletiva. Várias pessoas dividem o custo de jogos com mais dezenas ou de múltiplos bilhetes.

Ele aumenta as chances de ganhar porque permite que o grupo participe com mais números ou mais apostas do que faria individualmente. Caso o bilhete seja premiado, o valor é dividido entre os cotistas.

A ordem dos números sorteados importa?

Não. Para ganhar o prêmio principal da Mega-Sena, você precisa acertar as seis dezenas sorteadas, independentemente da ordem em que elas saem do globo.

Se você apostou nos números 04, 15, 23, 30, 42 e 55, e os números sorteados foram 55, 04, 30, 23, 15 e 42, você é um ganhador.