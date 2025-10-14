Lotofácil 3512: aposta de Minas fatura mais de R$ 792 mil

Uma aposta simples de Matutina, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, acertou as 15 dezenas do concurso 3512 2 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (14/10). A outra aposta vencedora foi registrada em Franca (SP), também com os 15 acertos. As duas vão dividir o prêmio principal, e cada uma receberá R$ 792.639,19.

O prêmio total estava estimado em R$ 1,8 milhão.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22.

O próximo sorteio, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, será realizado nesta quarta-feira (15/10).