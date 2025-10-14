Mega-Sena 2927 e outras loterias: veja os números sorteados (14/10)
Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3512, Quina 6852, Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128 nesta terça-feira (14/10), no Espaço da Sorte
compartilheSIGA
A Caixa sorteia nesta terça-feira (14/10) os concursos da Mega-Sena 2927, Lotofácil 3512, Quina 6852, Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias desta terça-feira (14/10)
Mega-Sena 2927 - R$ 33 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27
Premiação
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Próximo sorteio:
Lotofácil 3512 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 06 - 12 - 01 - 17 - 09 - 02 - 19 - 13 - 22 - 05 - 14 - 15 - 20 - 04 - 03
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6852 - R$ 2,3 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 24 - 68 - 62 - 46 - 50
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Timemania 2307 - R$ 34 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 44 - 38 - 52 - 64 - 02 - 13 - 80
Time do Coração: 29 - Coritiba/PR
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Dia de Sorte 1128 - R$ 2,1 milhões
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 16 - 09 - 17 - 10 - 19 - 24 - 20
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Mês da sorte: 04 (abril)
Próximo sorteio:
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.