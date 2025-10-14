Assine
Mega-Sena 2927 acumula e vai a R$ 40 milhões; 5 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 43 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
14/10/2025 21:13

Não houve ganhadores na Mega-Sena desta terça-feira (14/10)
Não houve ganhadores na Mega-Sena desta terça-feira (14/10) crédito: Caixa/Reprodução

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2927 sorteadas nesta terça-feira (14/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 40 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (16/10). 

A Mega-Sena 2927 teve as seguintes dezenas sorteadas: 55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27 . Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira. Entre os 43 ganhadores da quina da Mega-Sena 2927, há cinco mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2927 foram de Belo Horizonte, Congonhas, Governador Valadares e Uberaba. Todas as cinco apostas foram simples e vão receber R$ 45.167,65, cada.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

