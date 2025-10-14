Cuidadora é presa por dopar idoso e aplicar golpe de R$ 500 mil no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (13) uma cuidadora de idosos acusada de dopar um homem sob seus cuidados e aplicar um golpe estimado em R$ 500 mil. A prisão ocorreu em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense.

A suspeita, identificada como Vanisse Silva de Almeida, de 34 anos, foi localizada na casa de parentes durante uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Como o golpe era aplicado?

De acordo com as investigações, Vanisse fazia parte de um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias. O esquema consistia em aplicar doses medicamentosas em quantidades superiores às prescritas, o que deixava o idoso sonolento e desatento.

Aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima — um homem lúcido em recuperação de um AVC —, os suspeitos teriam se apoderado de cartões, senhas e documentos pessoais. Com esses dados, foram abertas contas bancárias, contratados empréstimos consignados e realizadas transferências via PIX e TED sem autorização do idoso ou de seus familiares.

Investigações e possíveis cúmplices

A DRF também investiga a participação de uma gerente bancária, suspeita de autorizar movimentações de alto valor sem a presença do titular da conta, o que violaria os protocolos de segurança das instituições financeiras.

Em nota, a Delegacia afirmou que o caso "gera profunda comoção pela frieza e pela quebra de confiança", ressaltando que pessoas contratadas para zelar pela vida de um idoso o exploraram financeiramente, transformando o cuidado em instrumento de crime.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e determinar se houve participação de agentes do setor financeiro.