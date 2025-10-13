Polícia investiga mortes de modelo e filha em apartamento no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga as mortes de uma mulher de 33 anos e a filha dela, de 15. Os corpos foram encontrados dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na sexta-feira (9).

Lidiane Aline Lorenço e a filha, Miana Sophya Santos, foram localizadas já mortas por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Vizinhos acionarem as autoridades após sentirem um forte cheiro vindo do imóvel, no 11º andar de um prédio na avenida Lúcio Costa.

Quando os agentes entraram no apartamento, encontraram a adolescente na sala e a mãe em um dos quartos.

O caso está sob responsabilidade da 16ª DP (Barra da Tijuca), que disse apenas que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias das mortes. A corporação não divulgou quais são as linhas de investigação.

Mãe e filha eram naturais de Santa Cecília, no oeste de Santa Catarina, a 300 quilômetros de Florianópolis. Os corpos foram levados para a cidade catarinense e o sepultamento foi realizado no domingo (12), no Cemitério Municipal.

Lidiane se mudou para o Rio há cerca de cinco anos. Já Miana Sophya teria ido morar com a mãe recentemente.

Nas redes sociais, Lidiane se apresentava como modelo e estudante de medicina. Em seu perfil no Instagram, acumulava mais de 54 mil seguidores, com postagens sobre os trabalhos que fazia.

Em nota, a Escola de Educação Básica Irmã Irene, onde Miana Sophya estudou, lamentou as mortes e expressou solidariedade à família: "À família enlutada, nossos mais sinceros sentimentos."