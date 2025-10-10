Assine
SÃO PAULO

Criança é internada após comer balas oferecidas por desconhecido em shopping de SP

Caso ocorreu na noite de quarta (8) no Center Norte, que diz colaborar com investigações. Polícia afirma que pediu acesso a imagens de câmeras do local

FRANCISCO LIMA NETO E PAULO EDUARDO DIAS
FRANCISCO LIMA NETO E PAULO EDUARDO DIAS
Repórter
10/10/2025 23:40

Shopping Center Norte 
Shopping Center Norte  crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 9 anos passou mal e foi internado após ingerir balas de goma que teriam sido oferecidas por um desconhecido dentro do Shopping Center Norte, em São Paulo, na noite de quarta-feira (8).

O suspeito ainda não foi identificado.

A criança estava no local com a mãe, irmãos e avó, quando quis ir ao banheiro. A avó o levou ao sanitário enquanto a mãe ficou em uma loja com os outros filhos, de acordo com boletim de ocorrência.

Quando a avó e o menino retornaram, a mãe, de 44 anos, percebeu que ele estava com algumas balas de goma na boca e segurava outras nas mãos. Ela o questionou sobre os doces e a criança respondeu que tinha recebido de um garoto que aparentava ter entre 14 e 15 anos.

Esse desconhecido, segundo a criança, o abordou em um dos bancos próximo ao acesso dos banheiros. Ele estaria usando uma jaqueta branca do time Real Madrid e um capuz sobre um boné.

Ainda de acordo com o registro policial, a mãe o levou ao banheiro e induziu o vômito. Na sequência o levou até o Hospital Nove de Julho, onde o menino se queixou de dores abdominais, seguidos de espasmos, gritos e enrijecimento muscular.

A criança recebeu medicamentos e foi amarrada em uma maca, de acordo com relato da mãe aos policiais. Ele ficou internado na UTI.

O hospital foi procurado, mas afirmou que não pode fornecer informações sobre o estado de saúde de pacientes.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), afirmou que o caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de outrem pelo 9º Distrito Policial (Carandiru), que investiga as circunstâncias do ocorrido.

Dez balas de goma que estavam em posse do menino foram apreendidas pelos investigadores.

A Polícia Civil solicitou as imagens das câmeras de segurança do local e segue tentando identificar o responsável pela entrega dos doces a fim de esclarecer o caso.

O Shopping Center Norte afirmou que acompanha de perto o caso prestando todo o suporte necessário à família e reforçou que está colaborando com as autoridades na investigação do caso.

"O Center Norte reitera seu compromisso com a segurança e bem-estar de todas as pessoas que circulam diariamente pelo shopping, conta com rígidos protocolos de segurança e investe constantemente em treinamentos de suas equipes e em novos sistemas de segurança", afirmou.

Tópicos relacionados:

saopaulo

overflay