Tocantins: o que aconteceu com empresário que agrediu namorada em elevador

O empresário Vinicius Ghiraldelli Camargo, de 43 anos, foi preso por suspeita de agredir a namorada em um hotel em Palmas (TO), na sexta-feira (3/10). No entanto, ele foi liberado no dia seguinte, após uma audiência de custódia.
Câmeras de segurança mostram o homem limpando o sangue do rosto da mulher jornalista após agredi-la. Nas imagens, é possível ver quando Vinicius Camargo, 43, impede a namorada, 29, de entrar no elevador, puxando-a por um dos braços. Na sequência, Vinicius e a mulher reaparecem nas imagens dentro do elevador.
A defesa do empresário informou que não vai comentar o caso por estar "em segredo de justiça". Os advogados ainda afirmam que acreditam na "integral confiança na Justiça" e criticaram "julgamentos antecipados" ao seu cliente.
Vinícius e a vítima estavam juntos há cerca de um ano. Segundo a polícia, não há registros anteriores contra ele por violência doméstica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Tocantins.
Como identificar e agir em casos de violência doméstica
A violência contra a mulher muitas vezes começa de forma sutil, com sinais que podem ser confundidos com ciúmes ou excesso de cuidado. Saber identificar esses comportamentos é o primeiro passo para quebrar o ciclo de abuso e buscar ajuda. Veja um guia prático sobre como reconhecer os sinais e quais medidas tomar.
Reconheça os sinais de alerta: a violência não é apenas física. Ela pode se manifestar como controle excessivo sobre suas roupas, amizades e rotina; humilhações constantes, em público ou em particular; isolamento da família e amigos; e controle financeiro, impedindo seu acesso a dinheiro.
Crie um plano de segurança: se você se sente em perigo, prepare um plano de fuga. Mantenha documentos importantes, chaves extras e uma quantia de dinheiro em um local seguro ou com uma pessoa de confiança. Combine um código ou sinal com alguém próximo para pedir ajuda discretamente.
Documente as agressões: guarde todas as provas possíveis. Salve mensagens de texto ameaçadoras, e-mails, grave áudios e, se houver agressão física, fotografe as lesões. Anote datas, horários e detalhes do que aconteceu. Esses registros são valiosos em um processo judicial.
Busque uma rede de apoio: converse com amigos, familiares ou colegas em quem confia. Romper o silêncio é um passo fundamental. O isolamento é uma das principais ferramentas do agressor, e ter uma rede de apoio fortalece a vítima para tomar as próximas decisões.
Procure os canais oficiais de ajuda: o principal canal é o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. O serviço oferece orientação e encaminha as denúncias aos órgãos competentes.
Vá a uma Delegacia da Mulher: procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) mais próxima. Caso não haja uma em sua cidade, qualquer delegacia de polícia pode registrar a ocorrência. Leve os documentos e provas que conseguiu reunir.
Solicite uma medida protetiva de urgência: ao registrar o boletim de ocorrência, você pode solicitar uma medida protetiva. A lei determina que o juiz analise o pedido em até 48 horas. A medida pode obrigar o agressor a se afastar do lar, proibi-lo de se aproximar da vítima e de seus familiares e suspender o porte de armas, se for o caso.
O que é uma medida protetiva de urgência?
É uma ordem judicial, prevista na Lei Maria da Penha, para proteger uma mulher em situação de violência.
Seu objetivo é garantir a segurança da vítima de forma imediata, antes mesmo do julgamento final do agressor.
Quais são as principais medidas protetivas?
As mais comuns incluem o afastamento do agressor do lar e a fixação de uma distância mínima que ele deve manter da vítima.
Também pode haver a proibição de contato por qualquer meio e a suspensão de visitas a filhos menores.
Como posso ajudar alguém que suspeito ser vítima de violência?
Ofereça apoio sem julgamentos. Diga que está preocupado e disponível para ouvir e ajudar.
Informe sobre os canais de denúncia, como o Ligue 180, e se ofereça para acompanhá-la a uma delegacia, se ela se sentir segura para isso.
Mahatma Gandhi nunca liderou exércitos, não ocupou cargos políticos e jamais empunhou uma arma. Ainda assim, desafiou o maior império da época e conduziu a Índia rumo à independência. Fez isso com uma arma poderosa e silenciosa: a força da não-violência. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Nascido em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, em Gujarat (Índia), tornou-se ícone da paz mundial. A ONU transformou essa data no Dia Internacional da Não-Violência, em reconhecimento ao seu legado. Assim, celebra valores que ele defendeu: paz, caridade e resistência pacífica contra a opressão.
reprodução
Chamado Mohandas Karamchand Gandhi, ele veio de uma família influente: seu pai era primeiro-ministro de Porbandar e sua mãe, profundamente religiosa, influenciou sua espiritualidade e disciplina. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Estudou Direito em Londres, onde teve contato com ideias ocidentais, vegetarianismo e textos religiosos diversos. Essa fase moldou sua visão ética e filosófica. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Em 1893, Gandhi foi para a África do Sul trabalhar como advogado. Lá, enfrentou racismo e injustiça, o que o levou a desenvolver sua filosofia de resistência pacífica, o satyagraha. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Satyagraha, que significa “insistência na verdade”, tornou-se o método central dele para combater injustiças sem recorrer à violência. Ele acreditava que a verdade e o amor eram mais poderosos que a força bruta. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Gandhi incentivava o uso do tear manual (charkha) como símbolo de autossuficiência e resistência ao colonialismo britânico. Fiando seu próprio tecido, ele rejeitava os produtos industriais britânicos. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Gandhi voltou à Índia em 1915 e rapidamente se tornou uma figura central no movimento pela independência. Ele viajou pelo país, ouvindo o povo e promovendo a união entre hindus e muçulmanos. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Em 1930, ele liderou a Marcha do Sal, uma caminhada de 380 quilômetros até o mar para produzir sal, desafiando o monopólio britânico. Tal ato de desobediência civil inspirou o mundo. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Gandhi usava o jejum como instrumento político e espiritual. Seus jejuns eram uma forma de pressionar líderes, apelar à consciência pública e promover a paz entre grupos em conflito. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Embora fosse hindu, Gandhi estudou profundamente o cristianismo, o islamismo e outras religiões. Ele acreditava que todas as religiões continham verdades universais e pregava a convivência pacífica. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Lutou contra a marginalização dos dalits, os “intocáveis”. Chamava-os de "Harijans" (filhos de Deus) e defendia sua inclusão social e espiritual. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Gandhi era um orador poderoso, mas preferia a ação silenciosa. Seus discursos e escritos influenciaram líderes como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Ele fundou jornais como “Young India” e “Harijan”, onde divulgava suas ideias sobre política, ética, espiritualidade e justiça social. Seus textos, aliás, são referência até hoje. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Gandhi vivia com simplicidade extrema: vestia-se com roupas feitas por ele mesmo, comia pouco, caminhava muito e evitava luxos. A simplicidade era parte de sua filosofia. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Embora lutasse contra o domínio britânico, ele respeitava os britânicos como indivíduos. Ele acreditava que a independência deveria ser conquistada sem ódio. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Gandhi foi preso várias vezes por desafiar leis coloniais. Mesmo na prisão, continuava a escrever, jejuar e inspirar milhões. Sua resistência era moral, não física. reprodução
Em 15 de agosto de 1947, a Ãndia conquistou sua independÃªncia. Gandhi, embora nÃ£o estivesse no poder, foi reconhecido como o pai da naÃ§Ã£o por seu papel fundamental. reproduÃ§Ã£o/ gandhi ashram sevagram
A divisão da Índia e do Paquistão em 1947 trouxe violência entre hindus e muçulmanos. Gandhi tentou impedir os conflitos, jejuando e apelando à paz, mas ficou profundamente abalado. reprodução/ gandhi ashram sevagram
Em 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por Nathuram Godse, um extremista hindu que discordava de sua postura conciliadora com os muçulmanos. O mundo lamentou profundamente sua perda.
Gandhi inspirou movimentos de direitos civis em todo o mundo. Sua filosofia de nÃ£o-violÃªncia influenciou lÃderes como Luther King, Mandela e Dalai Lama. reproduÃ§Ã£o
Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado cinco vezes, sendo a última pouco antes de seu assassinato. Ainda assim, é considerado um dos maiores pacifistas da história. Sua vida é estudada em escolas, universidades e homenageada por líderes mundiais. Reprodução/ Nobel Media
Mais de sete décadas após sua morte, Gandhi continua sendo símbolo de resistência pacífica, ética política e espiritualidade ativa. Seu nascimento em 2 de outubro é lembrado como um chamado à paz. reprodução/ gandhi ashram sevagram