PROTEÇÃO INTEGRAL III

PF faz 'limpeza', diz Lula sobre ação contra abuso sexual de crianças

No total, 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos

Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
08/10/2025 13:16 - atualizado em 08/10/2025 13:16

agente da polícia federal, de costas para a câmera, usando colete da instituição
Agente da Polícia Federal; imagem meramente ilustrativa crédito: Polícia Federal/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (8/10), que a operação da Polícia Federal (PF) contra abuso sexual de crianças está fazendo uma "limpeza neste país". Pelo menos 55 prisões em flagrante foram registradas e uma vítima foi resgatada na ação conjunta com as polícias civis de 16 estados.

"Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, na periferia, nos bairros pobres deste país, nas cidades, na classe média, porque o que não falta é gente safada para fazer coisa errada", disse Lula durante evento em Luziânia (GO).

O objetivo da Operação Nacional Proteção Integral III é identificar suspeitos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, sobretudo, pela internet. Em nota, a PF informou o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva.

Participam da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

