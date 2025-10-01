Assine
overlay
Início Nacional
CRIME CONTRA VULNERÁVEL

Ex-deputado é preso na Barra da Tijuca por estuprar filha menor de idade

As investigações duraram mais de seis meses e reuniram depoimentos de testemunhas, relatórios médicos e psicológicos

Publicidade
Carregando...
RT
Redação Tupi
RT
Redação Tupi
Repórter
01/10/2025 12:15

compartilhe

Siga no
x
Ex-deputado é preso na Barra da Tijuca por estuprar filha de 2 anos
Ex-deputado é preso na Barra da Tijuca por estuprar filha de 2 anos crédito: Tupi

Um ex-deputado estadual de Goiás foi preso nesta quarta-feira (1/10) na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusado de estuprar a própria filha, de apenas 2 anos de idade. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DVCAV).

As investigações duraram mais de seis meses e reuniram depoimentos de testemunhas, relatórios médicos e psicológicos, além da oitiva especial da criança. O homem, que também é médico e já ocupou o cargo de vereador em Goiânia (GO), foi detido em casa por cumprimento de mandado de prisão.

Leia Mais

Durante o processo investigativo, a polícia já havia realizado um mandado de busca e apreensão, e o celular do acusado foi recolhido para análise.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Civil, todas as provas levantadas reforçaram a denúncia e levaram à decretação da prisão preventiva.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual deputado-estadual estupro goias infancia rio-de-janeiro violencia-sexual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay