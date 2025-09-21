Engavetamento em rodovia mata duas pessoas e deixa três em estado grave

FOLHAPRESS - Um engavetamento envolvendo seis veículos na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido interior-capital, matou duas pessoas e deixou outras três em estado grave no início da tarde deste domingo (21/9). O acidente ocorreu por volta do meio-dia em São Manuel, na região de Botucatu, interior de São Paulo.

Segundo a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), um Chevrolet Tracker reduziu a velocidade em trecho da rodovia e foi atingido na traseira por um Porsche Macan, que pegou fogo.

Um veículo Corsa que vinha logo atrás bateu na traseira do Porsche e foi atingido, por sua vez, por um Nissan Versa. Outros dois veículos - um Ford Courier e um Fiat Fastback - também viriam a colidir na sequência. À exceção do Nissan e do Fiat, os demais automóveis envolvidos na ocorrência foram todos consumidos pelas chamas.

As duas pessoas que morreram estavam no Corsa, que também carregava duas das três vítimas resgatadas em estado grave - a outra estava na Tracker. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A concessionária da rodovia afirmou que uma das vítimas chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e outras cinco saíram ilesas do acidente.

Além do congestionamento, parte da SP-300 precisou ser interditada por cerca de uma hora durante o trabalho de resgate, que envolveu equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, da perícia técnica e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

