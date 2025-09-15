Polícia prende em SP suspeito de envolvimento na morte de turista argentino no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (15/9), em São Paulo, um homem suspeito de envolvimento na morte do argentino Alejandro Mario Ainsworth, 54, encontrado morto na última semana na zona oeste da capital fluminense. A vítima estava de férias no Brasil e havia desaparecido após deixar o hotel onde se hospedava em Copacabana, na zona sul da cidade.

O preso foi identificado como Vítor dos Santos Oliveira. Ele foi localizado no bairro Vila Missionária, na zona sul paulistana, em uma ação conjunta entre a Delegacia de Homicídios fluminense e a Polícia Civil paulista. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. O suspeito não havia apresentado advogado até esta publicação.

Ainda segundo a polícia, um segundo homem, que não teve o nome divulgado, também foi conduzido para a delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, Vítor foi reconhecido por meio de imagens de câmeras de segurança e por movimentações financeiras realizadas com o cartão bancário da vítima após sua morte.

Segundo os investigadores, Oliveira foi flagrado utilizando um dos cartões em um posto de gasolina às 9h45 de 8 de setembro, poucas horas depois de ser visto saindo de uma boate em Copacabana ao lado de Ainsworth, por volta das 1h45.

O corpo do turista foi localizado em Guaratiba, na zona oeste, na quinta-feira (11), e identificado por familiares. Ele não apresentava sinais de violência.

Os investigadores trabalham com a possibilidade de que Ainsworth tenha sido vítima do chamado golpe do "boa noite, Cinderela", em que criminosos dopam vítimas com substâncias misturadas a bebidas alcoólicas para cometer roubos ou saques bancários. Em alguns casos, a intoxicação leva à morte.

A Delegacia de Homicídios aguarda o resultado de exames periciais para saber a causa da morte do turista argentino.

Conhecido como Alex, Ainsworth era gerente administrativo de uma rede de laboratórios da Argentina e morava atualmente na capital, Buenos Aires. Ele desembarcou no Rio em setembro para passar férias e estava hospedado em Copacabana.

Imagens de câmeras de segurança mostram que Ainsworth deixou o hotel onde estava por volta das 23h44 de domingo (7/9). A partir desse momento, familiares afirmam que perderam completamente o contato com ele.

Ainda segundo a família, já na madrugada de segunda-feira (8/9), houve movimentação incomum em suas contas bancárias, incluindo transferências, empréstimos, mudanças de senha e saques. Estima-se que cerca de US$ 3.500 tenham sido retirados, além de operações de crédito registradas em nome do turista.