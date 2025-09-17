Suspeito de envolvimento na morte Ruy Ferraz, ex-delegado-geral de SP, é detido

Um suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz, foi detido na manhã desta quarta-feira (17/9), menos de 48 horas após o crime. Ele chegou à delegacia com um capuz na cabeça e presta depoimento às autoridades.

Na terça-feira, a polícia identificou dois suspeitos pelo crime, mas não revelou os nomes para preservar a investigação. No entanto, o secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite afirmou que um dos suspeitos tem vasta ficha criminal por crimes como roubo e ameaça.

Ex-delegado-geral de São Paulo vítima de emboscada

O ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, foi assassinado na noite de segunda-feira (16/9), em Praia Grande (SP). Ele foi vítima de uma emboscada que, inicialmente, está sendo atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Cerca de 70 tiros foram disparados durante a emboscada, depois de perseguido pelo veículo que levava três atiradores e um motorista. A execução foi registrada por câmeras de monitoramento e por pessoas que passavam no momento em que ocorreu o assassinato, por volta das 18h.

Crime organizado

A força-tarefa criada para investigar o assassinato apura a ligação de um líder do PCC, que deixou um presídio federal há um mês, com o crime. Mas não está afastada a hipótese de que o homicídio possa ter elo com uma licitação, que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo em que Ferraz foi morto não era blindado — ele tinha um, mas o usava apenas quando tinha de ir à capital. Por causa disso, o secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, anunciou que enviará ao Congresso um projeto de lei para alterar a legislação sobre organizações criminosas, visando proteger testemunhas e agentes públicos, inclusive na aposentadoria.

Leia Mais Empresários presos e servidores afastados: esquema de devastação ambiental Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração Ex-deputado mineiro é alvo da PF em operação contra fraudes ambientais

Sarrubbo, que conhecia Ruy e trabalhou com ele em algumas ocasiões, enfatizou a importância do trabalho integrado e de alterações na legislação de crime organizado, destacando que o Brasil e a América Latina enfrentam um momento delicado com a atuação de facções. "Devemos apresentar (o projeto de lei) ao ministro Lewandowski, que deve apresentar, em algumas semanas, ao presidente da República. Acreditamos que vá (ser remetido) ao Congresso Nacional", disse o Secretário.

O pesquisador Leonardo de Carvalho, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, descreveu a ação contra Ferraz como coordenada e planejada, demonstrando conhecimento tático operacional e domínio no manuseio de armamento de grosso calibre. "Essa foi uma ação planejada e executada por pessoas com conhecimento e domínio. Dois criminosos saem para alvejar o dr. Ruy. Um criminoso fica em posição de cobertura e o motorista do veículo, em momento algum, sai do volante", explicou o especialista.