Mega-Sena: aposta do Rio de Janeiro fatura mais de R$ 50 milhões

Apostador de Teresópolis leva R$ 53.944.790,09, em sorteio realizado nesta quinta-feira (11/9)

Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
11/09/2025 21:44 - atualizado em 11/09/2025 21:44

Mega-Sena vai a R$ 33 milhões
As dezenas sorteadas foram: 17 - 21 - 34 - 52 - 55 - 60 crédito: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil

Um apostador de Teresópolis (RJ) acertou os seis números da Mega-Sena 2913, sorteada na noite desta quinta-feira (11/9), e vai receber R$ 53.944.790,09.

As dezenas sorteadas foram: 17 - 21 - 34 - 52 - 55 - 60.

O próximo sorteio será realizado neste sábado (13/9), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

