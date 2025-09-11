Dia de Sorte: aposta de Minas fatura mais de R$ 500 mil

Um morador de Liberdade, no Sul de Minas, foi um dos dois sortudos do concurso 1114 do Dia de Sorte, realizado nesta quinta-feira (11/9). Cada ganhador receberá R$ 507.870,43. A outra aposta vencedora foi registrada em Suzano (SP).

Os números sorteados foram: 04 - 08 - 12 - 17 - 24 - 27 - 29; e o "Mês de Sorte" foi novembro.

O próximo sorteio do Dia de Sorte será no sábado (13/9), com prêmio estimado em R$ 150 mil.

Para participar, os jogadores escolhem de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de um "Mês de Sorte". As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas ou pelo site oficial das Loterias Caixa.