Dia de Sorte: aposta de Minas fatura mais de R$ 500 mil

Apostador mineiro divide prêmio com paulista. Cada um deles leva R$ 507.870,43

Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
11/09/2025 21:20

Uma aposta de Ribeirão das Neves leva o prêmio principal do Dia de Sorte desta quinta-feira
Uma aposta de Liberdade está entre os vencedores desta quinta-feira crédito: Divulgação/Loterias Caixa

Um morador de Liberdade, no Sul de Minas, foi um dos dois sortudos do concurso 1114 do Dia de Sorte, realizado nesta quinta-feira (11/9). Cada ganhador receberá R$ 507.870,43. A outra aposta vencedora foi registrada em Suzano (SP).

Os números sorteados foram: 04 - 08 - 12 - 17 - 24 - 27 - 29; e o "Mês de Sorte" foi novembro.

O próximo sorteio do Dia de Sorte será no sábado (13/9), com prêmio estimado em R$ 150 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para participar, os jogadores escolhem de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de um "Mês de Sorte". As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

