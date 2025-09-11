Jovens descobrem que tinham o mesmo namorado e viralizam

O caso de Laura Kurban tomou conta do TikTok após uma revelação surpreendente: o namorado dela, com quem estava há três anos, mantinha um relacionamento paralelo de oito anos com outra mulher, Karen Silva. A história, que acumulou milhões de visualizações, teve um desfecho inesperado e inspirador.

Enganadas pelo mesmo homem, as duas mulheres, que são do Rio de Janeiro, decidiram colocar um ponto final na relação e, a partir da dor compartilhada, construíram uma forte amizade. Hoje, elas se autodenominam "unidas pelo chifre" e produzem conteúdo bem-humorado no TikTok, expondo as mentiras do ex-namorado.

Como a farsa foi descoberta?

Laura iniciou a série de relatos de forma irônica, o que rapidamente capturou a atenção dos usuários. Em um vídeo, ela desabafou: "Eu todo dia, quando acordo, lembro que fui enganada pelo meu namorado por três anos, porque ele já tinha outra namorada há oito anos". A publicação viralizou, e o público pediu por mais detalhes.

Segundo Laura, os álibis do rapaz eram convincentes. Ele tinha dois empregos, uma rotina agitada e era discreto, sem perfis em redes sociais. Esses elementos ajudaram a sustentar a vida dupla por tanto tempo. Para agravar a situação, os pais dele sabiam de ambos os relacionamentos e acobertavam a farsa.

Qual foi o estopim para a verdade vir à tona?

As suspeitas de Laura começaram a se intensificar após conversas com a mãe, que a alertou sobre a possibilidade de uma traição. A confirmação veio pouco depois, quando o namorado recebeu uma ligação de outra mulher na frente dela. Confrontado, ele alegou ser uma ex, mas na verdade era Karen, com quem ele namorava há oito anos e que também não sabia que estava sendo enganada.

Após o choque, Laura e Karen se uniram. Elas decidiram se encontrar para esclarecer toda a situação e romper definitivamente com o rapaz. A parceria improvável transformou a dor em conteúdo criativo, e elas passaram a expor as mentiras que ouviram ao longo dos anos em vídeos divertidos.

A cumplicidade entre as duas se fortaleceu, gerando piadas sobre a experiência. Em um dos vídeos, elas brincam que foram "unidas pelo chifre" e relembram as desculpas elaboradas pelo ex. Em outro relato chocante, revelaram que chegaram a usar a mesma escova de dente sem saber da existência uma da outra.