Encontro às cegas termina com 23 parentes e despesa de mais de R$ 15 mil

Um encontro às cegas na província de Zhejiang, na China, terminou em processo judicial. Tudo porque a mulher, identificada como Zhang, levou 23 familiares para o date com o homem, chamado apenas de Liu. A conta do jantar chegou a quase 20.000 yuans (mais de R$ 15 mil), e a mulher esperava que ele pagasse metade do valor, o que não aconteceu.

De acordo com o jornal local Taizhou Evening News, o encontro foi organizado pela mãe de Liu, que estava preocupada com a vida amorosa do filho e interessada em apresentá-lo a uma possível parceira. Os pretendentes combinaram de se encontrar em um restaurante, sem que ela citasse os convidados para o jantar.

Segundo a reportagem, Liu inicialmente aceitou pagar a refeição do casal. No entanto, ele foi surpreendido com a chegada dos 23 familiares de Zhang. Segundo ela, a intenção era ver como era a generosidade do rapaz.

O valor da conta disparou, especialmente por conta dos cigarros e bebidas alcoólicas de alta qualidade consumidos pelos familiares da mulher. Durante o encontro, ao ser questionado sobre o pagamento, Liu disse que pagaria apenas o que os dois consumiram e que o restante da família arcasse com a própria despesa. Foi então que Zhang quitou a conta sozinha, esperando que Liu contribuísse com metade do valor, mas ele pagou apenas 4.000 yuans (cerca de R$ 3 mil).

Insatisfeitos, os familiares da mulher entraram com ação judicial para recuperar o valor total da refeição. O tribunal determinou que Liu deveria pagar apenas sua refeição e a parte da Sra. Zhang, totalizando cerca de 1.400 yuans (aproximadamente R$ 1 mil), decisão baseada na avaliação de que não havia obrigação legal de arcar com a despesa do grupo completo.

Apesar do incidente, não há relatos de conflito físico ou outras consequências legais além do processo judicial. Liu e Zhang seguiram com suas vidas, e o namoro não foi para frente.

Quem deve pagar a conta no primeiro encontro?

Não existe uma regra única, mas algumas opções são mais usuais:

O anfitrião ou quem convidou: Tradicionalmente, a pessoa que convida para o encontro costuma se responsabilizar pelo pagamento da conta;

Divisão proporcional: Em muitos casos, cada um paga o que consumiu, especialmente em encontros casuais ou modernos;

Dividir igualmente (50/50): Uma alternativa prática é dividir o valor total da conta igualmente, independentemente do que cada um consumiu;

O mais velho ou mais experiente: Algumas culturas ou famílias sugerem que a pessoa mais velha ou com mais experiência social cubra a despesa como gesto de cortesia;

Acordo prévio: Se houver combinação antes do encontro, seguir o que foi combinado evita constrangimentos;

Pagamentos alternados: Em encontros que podem ter sequência, alguns casais optam por alternar quem paga a cada saída;