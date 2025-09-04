Assine
SÃO PAULO

Motorista de aplicativo é morto durante troca de tiros entre bandidos e PM

Troca de tiros envolveu um policial militar e criminosos, nessa quarta-feira (3/9), na Grande São Paulo

PE
PAULO EDUARDO DIAS
Repórter
04/09/2025 23:18

Imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição das motos ao veículo
Imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição das motos ao veículo crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - Um motorista de aplicativo foi baleado ao ficar no meio de uma troca de tiros entre bandidos e um policial militar que seguia para o trabalho na madrugada dessa quarta-feira (3/9) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Renan Bigai do Carmo, de 37 anos, dirigia um Nissan Versa com duas passageiras no banco traseiro, quando foi abordado por três ladrões em duas motocicletas na Rua Continental, no Bairro Jardim do Mar. No mesmo instante, o policial militar Eliel Pimenta da Silva, de 37, seguia para o trabalho, uma unidade da Polícia Militar (PM) na mesma cidade. 

Silva relatou para os investigadores ter parado sua motocicleta, descido e, com a arma em mãos, tentando abordar os três criminosos. Segundo o PM, foi nesse momento que houve a troca de tiros.

Carmo e as duas passageiros permanecerem o tempo todo dentro do veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição das motos ao veículo, os ladrões assaltando as vítimas, a troca de tiros e a fuga dos bandidos.

Carmo foi baleado na cabeça. O carro ficou desgovernado e desceu de ré até bater em um poste na avenida Kennedy. As passageiras não ficaram feridas.

Na fuga, os criminosos abandonaram uma das motos utilizadas no crime, uma Honda CG 160 Fan. O veículo estava com chapa falsa. Após pesquisa, constatou-se que a motocicleta havia sido roubada em Santo André, também no ABC Paulista, em 17 de agosto. 

A morte de Carmo foi constatada no local por uma equipe do Samu. A Polícia Civil requisitou perícia com o intuito de saber de onde partiu o tiro que matou o motorista de aplicativo.

