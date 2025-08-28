Modelo brasileira é hospitalizada depois de tentar cumprir desafio na web
Karol Rosalin acabou na emergência ao tentar tirar fotos usando biquíni na neve
A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin foi hospitalizada após tentar cumprir um desafio nas redes sociais em condições extremas. Conhecida como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália —, ela decidiu tirar fotos usando biquíni na neve, durante viagem a San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina.
A ideia veio de um desafio nas redes sociais, em que pessoas posam de biquíni na neve. Karol contou que decidiu entrar na brincadeira enquanto curtia a viagem, sem imaginar as consequências.
“Eu queria entrar na brincadeira do trend, só que a sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”, revelou em um story.
Com temperatura de cerca de –5 °C e sensação térmica ainda menor, a influenciadora gravou as imagens em uma paisagem típica da região, famosa por seus lagos cristalinos, florestas milenares e picos nevados no Parque Nacional Nahuel Huapi. Poucos minutos depois, o corpo de Karol começou a reagir ao frio extremo.
“Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”, contou.
Segundo ela, a gravidade da situação foi potencializada por seu baixo índice de gordura corporal, consequência do estilo fitness que a consagrou na internet. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações. Acredito que isso tenha feito com que o congelamento fosse ainda mais rápido”, explicou, citando que tem apenas 7% de gordura corporal.
A trend já foi reproduzida por nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner. Após receber atendimento, Karol tranquilizou os fãs em seu perfil: “Meus lindos, eu já estou bem. Obrigada pelo carinho! A gente faz umas loucuras na internet, né? Rs. Mas tá tudo certo”.
Ela também compartilhou as fotos do desafio, mostrando o resultado do “perrengue”.
O que é hipotermia?
É uma condição em que a temperatura corporal cai abaixo de 35°C, dificultando o funcionamento normal dos órgãos e podendo levar à morte se não tratada rapidamente.
Principais causas
- Exposição prolongada ao frio intenso, neve ou vento gelado
- Roupas inadequadas em ambientes frios
- Permanecer molhado em clima frio
- Ingestão de álcool ou drogas, que prejudicam a regulação da temperatura
Sinais e sintomas
- Tremores intensos (nos estágios iniciais)
- Pele fria, pálida ou azulada
- Dificuldade para falar
- Confusão mental e perda de coordenação
- Sonolência extrema ou perda de consciência
- Respiração e batimentos cardíacos lentos (em casos graves)
O que fazer em caso de hipotermia?
- Retirar a pessoa do frio imediatamente
- Trocar roupas molhadas por secas e aquecidas
- Envolver em cobertores ou mantas térmicas
- Aqueça gradualmente (não usar água quente direto, pois pode causar choque)
- Procure ajuda médica o mais rápido possível
Como prevenir?
- Usar roupas adequadas para frio extremo (camadas, gorro, luvas)
- Evitar exposição prolongada à neve ou gelo
- Manter-se seco e protegido do vento
- Cuidar da alimentação e hidratação