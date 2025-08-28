Modelo brasileira é hospitalizada depois de tentar cumprir desafio na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin foi hospitalizada após tentar cumprir um desafio nas redes sociais em condições extremas. Conhecida como a “mulher fitness perfeita” — título atribuído por uma inteligência artificial da Playboy Austrália —, ela decidiu tirar fotos usando biquíni na neve, durante viagem a San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina.

A ideia veio de um desafio nas redes sociais, em que pessoas posam de biquíni na neve. Karol contou que decidiu entrar na brincadeira enquanto curtia a viagem, sem imaginar as consequências.

“Eu queria entrar na brincadeira do trend, só que a sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”, revelou em um story.

Com temperatura de cerca de –5 °C e sensação térmica ainda menor, a influenciadora gravou as imagens em uma paisagem típica da região, famosa por seus lagos cristalinos, florestas milenares e picos nevados no Parque Nacional Nahuel Huapi. Poucos minutos depois, o corpo de Karol começou a reagir ao frio extremo.

“Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”, contou.

Segundo ela, a gravidade da situação foi potencializada por seu baixo índice de gordura corporal, consequência do estilo fitness que a consagrou na internet. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações. Acredito que isso tenha feito com que o congelamento fosse ainda mais rápido”, explicou, citando que tem apenas 7% de gordura corporal.

A trend já foi reproduzida por nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Luciana Gimenez, Gkay, Khloé Kardashian e Kendall Jenner. Após receber atendimento, Karol tranquilizou os fãs em seu perfil: “Meus lindos, eu já estou bem. Obrigada pelo carinho! A gente faz umas loucuras na internet, né? Rs. Mas tá tudo certo”.

Ela também compartilhou as fotos do desafio, mostrando o resultado do “perrengue”.

O que é hipotermia?

É uma condição em que a temperatura corporal cai abaixo de 35°C, dificultando o funcionamento normal dos órgãos e podendo levar à morte se não tratada rapidamente.

Principais causas

Exposição prolongada ao frio intenso, neve ou vento gelado

Roupas inadequadas em ambientes frios

Permanecer molhado em clima frio

Ingestão de álcool ou drogas, que prejudicam a regulação da temperatura



Sinais e sintomas

Tremores intensos (nos estágios iniciais)

Pele fria, pálida ou azulada

Dificuldade para falar

Confusão mental e perda de coordenação

Sonolência extrema ou perda de consciência

Respiração e batimentos cardíacos lentos (em casos graves)

O que fazer em caso de hipotermia?

Retirar a pessoa do frio imediatamente

Trocar roupas molhadas por secas e aquecidas

Envolver em cobertores ou mantas térmicas

Aqueça gradualmente (não usar água quente direto, pois pode causar choque)

Procure ajuda médica o mais rápido possível

Como prevenir?