Professora que agrediu aluno de 4 anos é presa; criança perdeu um dente

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu a professora que agrediu um aluno de 4 anos com uma pilha de livros em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A prisão preventiva foi feita nesta sexta-feira (22/8) e o caso aconteceu na segunda-feira (18/8). A criança perdeu um dente e outros cinco ficaram comprometidos pela agressão.

Uma câmera de segurança da escola registrou o momento em que a professora aparece gritando com o menino e depois atinge ele com uma pilha de livros. A suspeita entrou em contato com os pais e alegou que a criança tinha caído no banheiro e batido a boca.

Segundo o g1, os pais levaram o filho ao dentista e o profissional afirmou que os ferimentos poderiam não ter sido causados apenas por uma queda. Os pais pediram acesso às imagens de câmera de segurança e constataram o que havia acontecido.

A professora foi demitida. A Escola Xodó da Vovó lamentou o episódio. "Reforçamos que a apuração dos fatos e a devida responsabilização estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes, que contam com o total apoio e colaboração desta instituição", disse a unidade escolar.