Médicos atestam óbito de homem, que volta à vida uma hora depois
Idoso segue internado, mas reduziu a dependência de aparelhos para respiração. Família diz ser um milagre
O idoso Damião José dos Santos morreu na quarta-feira (13/8). Porém, no mesmo dia, ele voltou à vida. De acordo com a família, o homem, que segue internado em um hospital em Itabuna (BA), teve o óbito atestado por dois médicos. Uma hora depois, ele voltou a apresentar sinais vitais. Depois disso, o quadro de saúde teve uma melhora.
O caso aconteceu no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães e, segundo familiares, é visto como um milagre. “Foi um presente de Deus e nós estamos aqui reunidos, na expectativa de que Deus venha terminar o milagre, que ele venha para casa”, disse Maria Cristina dos Santos, irmã de Damião, em entrevista ao G1.
O aposentado estava internado há oito dias por causa de uma pneumonia. De acordo com o hospital, apresentou piora no quadro, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Técnicas de reanimação foram realizadas por 15 minutos, sem resultado. Após avaliação, dois médicos atestaram o óbito.
A equipe de uma funerária já se deslocava para o hospital quando os médicos notaram que Damião apresentava discretos movimentos respiratórios. Foi então que os procedimentos de estabilização foram retomados.
O idoso segue internado e sem previsão de alta. A filha dele, Ranusa Gonzaga, descreveu o momento como de “esperança renovada” e “gratidão”. “Eu estou extasiada. O sentimento é de alegria e muita gratidão”, disse à TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia.
Segundo o advogado Daniel Oliveira, sobrinho de Damião, um grupo chegou a fazer orações no hospital pouco antes do retorno dos sinais vitais. “Chegando lá, nós constatamos que o nosso tio tinha voltado. E o médico disse que ele ficou em estado de óbito entre 1h e 1h20”, contou.
Após o episódio, a dependência de aparelhos para respiração caiu de 100% para 20%, segundo a família. O hospital informou que o fenômeno é raro, mas já relatado na literatura médica, e negou qualquer falha técnica ou ética no atendimento.
Nota do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães na íntegra:
"Em decorrência de fato ocorrido na noite do dia 13 de agosto, na Unidade de Terapia Intensiva 3, a direção executiva do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães vem a público esclarecer: o paciente Damião José dos Santos encontrava-se em grave estado clínico, tendo apresentado piora e subsequente Parada Cardiorrespiratória (PCR).
Foram iniciadas prontamente medidas de reanimação, com a participação de toda a equipe de plantão (enfermagem e fisioterapia). Porém, o paciente manteve ausência de atividade elétrica cardíaca, de pulso e de reflexos, sinais compatíveis com diagnóstico de óbito. Mesmo assim, todas as assistências foram mantidas por 15 minutos, sem quaisquer sinais vitais.
Após o período de observação mencionado, foi constatado o óbito do paciente, corroborado por um segundo médico, assim como por toda a equipe que lhe prestava assistência, quando familiares foram prontamente informados.
Cerca de uma hora após o evento acima relatado, percebeu-se discretos movimentos respiratórios, sendo imediatamente reiniciada todas as assistências e procedimentos para a estabilização do referido paciente.
Com esperança, o Hospital de Base informa que contrariando as expectativas diante da gravidade da situação, o paciente evolui com critérios objetivos de melhora clínica.
Apesar de raro, o fenômeno testemunhado neste caso é bem relatado na literatura médica, com casos de constatação de óbito que apresentaram posterior retorno espontâneo da circulação.
Apesar da situação atípica, após minuciosa avaliação das condutas tomadas, não foi constatada qualquer falha técnica ou ética por parte da equipe de plantão.
A família do paciente reforça a manifestação de confiança e agradecimento por todos os cuidados que o ente querido vem recebendo, além de todo o acolhimento humano e suporte da equipe do Hospital de Base.
A instituição reitera o seu compromisso com a transparência e zelo por todos os pacientes que adentrem à unidade hospitalar em busca de atendimento, se colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos".
O que é o Fenômeno de Lázaro?
-
É um evento médico raro, em que ocorre o retorno espontâneo da circulação sanguínea após a interrupção da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em alguém declarado morto
-
O Sinal de Lázaro são movimentos reflexos nos braços de pacientes com morte cerebral, como levantar e cruzar sobre o peito, sem indicar recuperação da consciência.
-
Não é ressurreição. Apesar do nome, não significa “voltar à vida” no sentido religioso ou com plena recuperação — trata-se de um fenômeno fisiológico raro.
-
O fenômeno levanta debates sobre quando declarar a morte médica e o momento certo para interromper manobras de ressuscitação.
-
Profissionais de saúde recomendam monitorar sinais vitais por alguns minutos após encerrar a RCP antes de confirmar o óbito.