Médicos atestam óbito de homem, que volta à vida uma hora depois

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O idoso Damião José dos Santos morreu na quarta-feira (13/8). Porém, no mesmo dia, ele voltou à vida. De acordo com a família, o homem, que segue internado em um hospital em Itabuna (BA), teve o óbito atestado por dois médicos. Uma hora depois, ele voltou a apresentar sinais vitais. Depois disso, o quadro de saúde teve uma melhora.

O caso aconteceu no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães e, segundo familiares, é visto como um milagre. “Foi um presente de Deus e nós estamos aqui reunidos, na expectativa de que Deus venha terminar o milagre, que ele venha para casa”, disse Maria Cristina dos Santos, irmã de Damião, em entrevista ao G1.

O aposentado estava internado há oito dias por causa de uma pneumonia. De acordo com o hospital, apresentou piora no quadro, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Técnicas de reanimação foram realizadas por 15 minutos, sem resultado. Após avaliação, dois médicos atestaram o óbito.

A equipe de uma funerária já se deslocava para o hospital quando os médicos notaram que Damião apresentava discretos movimentos respiratórios. Foi então que os procedimentos de estabilização foram retomados.

O idoso segue internado e sem previsão de alta. A filha dele, Ranusa Gonzaga, descreveu o momento como de “esperança renovada” e “gratidão”. “Eu estou extasiada. O sentimento é de alegria e muita gratidão”, disse à TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia.

Segundo o advogado Daniel Oliveira, sobrinho de Damião, um grupo chegou a fazer orações no hospital pouco antes do retorno dos sinais vitais. “Chegando lá, nós constatamos que o nosso tio tinha voltado. E o médico disse que ele ficou em estado de óbito entre 1h e 1h20”, contou.

Depois de viralizar nas redes sociais por correr uma maratona bêbado e de chinelos, o mesmo homem foi visto treinando sóbrio nas ruas do município de Garrafão do Norte. Montagem/Reprodução Instagram Em uma publicação no Instagram, a prefeitura da cidade destacou o "início de um novo ciclo" do homem, que agora aparece calçando tênis. Montagem/Reprodução Instagram "Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade", diz a legenda do post. Reprodução/Instagram "Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaque", finaliza o perfil da prefeitura. Montagem/Reprodução Instagram Morador do Pará, Isaque dos Santos Pinho não só disputou a prova de 8 km como completou o percurso e ainda levou uma medalha para casa! Reprodução/Instagram Na véspera da prova, o homem contou que estava bebendo em um bar da região. Reprodução/Instagram No dia seguinte, ao caminhar por uma praça, se deparou com a movimentação de atletas se aquecendo e resolveu se juntar à competição. Reprodução/Instagram Segundo o próprio, ele tinha esperança de que o exercício ajudasse a "eliminar a ressaca". Reprodução/Redes Sociais A história foi contada pelo próprio Isaque em uma entrevista publicada em seu novo perfil Instagram, que já soma mais de 178 mil seguidores. Reprodução/Instagram O homem não tinha celular e "ganhou" um perfil na rede social criado por amigos. Montagem/Reprodução Instagram A própria organização do evento entrou na brincadeira, publicando vídeos do mais novo "maratonista" em ação. Reprodução O vídeo que viralizou mostra Isaque acelerando com tudo, ultrapassando vários participantes. Reprodução “8 km de havaianas e com um pré-treino duvidoso. E vocês achando que precisa de tênis caro para correr”, diz a legenda da publicação. Reprodução/Instagram Apesar do tom descontraído, o homem afirmou ter planos de mudar de vida, prometendo largar o álcool e os vícios de lado para buscar um emprego. Reprodução/Instagram "Estou recebendo muito conselho e não vou desistir nunca. Quero participar do esporte mesmo”, disse ele. Reprodução/Instagram A corrida foi realizada pelas ruas da cidade no dia 27 de julho, organizada por uma academia local. Montagem/Reprodução Isaque é morador de Garrafão do Norte, um pequeno município de cerca de 25 mil habitantes que fica no nordeste do Pará. Reprodução/YouTube Voltar Próximo

Após o episódio, a dependência de aparelhos para respiração caiu de 100% para 20%, segundo a família. O hospital informou que o fenômeno é raro, mas já relatado na literatura médica, e negou qualquer falha técnica ou ética no atendimento.

Nota do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães na íntegra:

"Em decorrência de fato ocorrido na noite do dia 13 de agosto, na Unidade de Terapia Intensiva 3, a direção executiva do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães vem a público esclarecer: o paciente Damião José dos Santos encontrava-se em grave estado clínico, tendo apresentado piora e subsequente Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Foram iniciadas prontamente medidas de reanimação, com a participação de toda a equipe de plantão (enfermagem e fisioterapia). Porém, o paciente manteve ausência de atividade elétrica cardíaca, de pulso e de reflexos, sinais compatíveis com diagnóstico de óbito. Mesmo assim, todas as assistências foram mantidas por 15 minutos, sem quaisquer sinais vitais.

Após o período de observação mencionado, foi constatado o óbito do paciente, corroborado por um segundo médico, assim como por toda a equipe que lhe prestava assistência, quando familiares foram prontamente informados.

Cerca de uma hora após o evento acima relatado, percebeu-se discretos movimentos respiratórios, sendo imediatamente reiniciada todas as assistências e procedimentos para a estabilização do referido paciente.

Com esperança, o Hospital de Base informa que contrariando as expectativas diante da gravidade da situação, o paciente evolui com critérios objetivos de melhora clínica.

Apesar de raro, o fenômeno testemunhado neste caso é bem relatado na literatura médica, com casos de constatação de óbito que apresentaram posterior retorno espontâneo da circulação.

Apesar da situação atípica, após minuciosa avaliação das condutas tomadas, não foi constatada qualquer falha técnica ou ética por parte da equipe de plantão.

A família do paciente reforça a manifestação de confiança e agradecimento por todos os cuidados que o ente querido vem recebendo, além de todo o acolhimento humano e suporte da equipe do Hospital de Base.

A instituição reitera o seu compromisso com a transparência e zelo por todos os pacientes que adentrem à unidade hospitalar em busca de atendimento, se colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que é o Fenômeno de Lázaro?