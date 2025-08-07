Homem que matou a mulher e a sogra foi executado após ordem de facção

Alex Brito Alves da Cruz, 37 anos, apontando como o responável pelo duplo homicídio da esposa e da sogra, em Luziânia (GO), em maio deste ano, foi executado em um suposto “tribunal do crime” promovido pela facção Comboio do Cão. Após matar as mulheres, o homem fugiu para o Recanto das Emas, onde foi encontrado com marcas de tiro dentro de uma casa.

A morte de Alex era tratada como um mistério pela Polícia Civil e nenhuma linha de investigação havia sido descartada. Dois meses depois, agentes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) descobriram que ele teria sido executado por ordem do Comboio do Cão. O motivo: a operação montada para a capturá-lo mobilizou grande aparato de segurança justamente em uma das regiões de maior atuação do grupo.

A decisão de matar Alex teria partido de Raimundo Emilio Castro Mendes, vulgo “Vavá”, apontado pela polícia como membro de alto escalão e pistoleiro da facção. A PCDF pede ajuda da população para prendê-lo. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo número 197.

O crime

Na madrugada de 14 de maio, Alex matou Andreia de Araújo Marinho, 40, e Maria José de Araújo Marinho, 60, no Setor Dalva IV, em Luziânia. Uma criança que estava na residência foi encaminhada com ferimentos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Alex fugiu após o crime e policiais do DF e de Goiás montaram uma força-tarefa para capturá-lo. Na casa onde ele foi encontrado morto, a Polícia Militar localizou a motocicleta de uma das vítimas do feminicídio, usada na fuga, com uma faca escondida embaixo do banco.

