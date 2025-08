Corpo de Bombeiros é acionado para resgatar cadáver, mas encontra manequim

Uma ocorrência inusitada mobilizou o Corpo de Bombeiros de Gaspar, no Vale do Itajaí (SC), na manhã da última terça-feira (5/8). Por volta das 8h20, uma denúncia feita ao telefone de emergência 193 relatava que uma pessoa teria avistado um corpo boiando nas margens do Rio Itajaí-Açu, no bairro Figueira. A situação gerou grande apreensão, mas o desfecho surpreendeu até os bombeiros: o suposto cadáver era, na verdade, um manequim.



A pessoa que fez o chamado chegou a enviar imagens que mostravam o que aparentava ser um corpo humano à deriva. Diante da possibilidade de se tratar de uma vítima, o 3º Batalhão de Bombeiros mobilizou uma equipe que se deslocou até o local com o uso de uma embarcação para realizar o resgate aquático.

Ao se aproximarem do objeto, os bombeiros confirmaram que não se tratava de um corpo humano, mas sim de um manequim de tamanho real, vestindo apenas um calção e sem cabeça ou braços. O item foi recolhido da água e levado até o batalhão, encerrando a ocorrência.



Apesar de se tratar de um alarme falso, a corporação reforça que situações como essa devem ser levadas a sério, já que a identificação de objetos à distância, especialmente em rios ou ambientes com baixa visibilidade, pode ser desafiadora.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos