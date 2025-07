Falsa servidora da Receita aplicava golpes milionários em idosos

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (4) por se passar por funcionária da Receita Federal para aplicar golpes em idosos no Rio de Janeiro. A criminosa foi capturada por agentes da 15ª DP (Gávea) nas imediações do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte da capital.

Segundo as investigações, a mulher fazia parte de uma quadrilha especializada em fraudes relacionadas ao Imposto de Renda. O golpe começava com ligações telefônicas, nas quais um dos criminosos se apresentava como funcionário da Receita Federal, alegando um erro na declaração de Imposto de Renda de 2024.

Durante a ligação, a vítima era convencida a revelar informações sobre joias, dinheiro em espécie e bens valiosos. Em seguida, a mulher agora presa ia até a casa do idoso, se apresentando como servidora e, com discurso técnico, recolhia os bens alegando que eles seriam usados para regularizar a suposta pendência.

Qual o prejuízo causado pelo golpe e o perfil da suspeita?

De acordo com a Polícia Civil, o grupo já fez cerca de 60 vítimas desde fevereiro de 2025 e movimentou mais de R$ 7 milhões em transferências e bens. A criminosa também exigia transferências via Pix e, em um dos casos, chegou a levar um quadro original de Di Cavalcanti.

A mulher possui sete passagens criminais por roubo, estelionato e associação criminosa. Nesta quinta-feira (3), os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva por estelionato mediante fraude.

Quem mais está envolvido na quadrilha de estelionatários?

A Polícia Civil segue investigando a identidade dos outros envolvidos no esquema, que atuava principalmente nas zonas Norte e Sul do Rio. Os criminosos utilizavam uma narrativa elaborada e convincente para enganar as vítimas, sempre com foco em idosos.

A orientação das autoridades é que familiares de idosos fiquem atentos a visitas inesperadas e contatos envolvendo supostos erros no Imposto de Renda. Casos suspeitos devem ser denunciados imediatamente à polícia.