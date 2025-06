A história que aconteceu com muitas filhas

Autor do livro “Aconteceu com minha filha”, Paulo Zsa Zsa tem recebido diariamente inúmeras mensagens de pais atônitos com a história de seus filhos, levados ao limite por conteúdos tóxicos que atuam nas redes sociais.

Narrado sob um pseudônimo, o livro conta a história de um pesadelos que o autor passou como pai: ver sua filha de 13 anos envolvida em comunidades digitais sombrias que a levam a se automutilar, simular um enforcamento e ter um comportamento destrutivo. O pai percebe que há algo errado porque a filha fica agressiva e retraída. Os danos são tão graves que Julia é levada a se tratar em uma clínica psiquiátrica.

“Aconteceu com minha filha”, que foi lançado em maio pela Geração Editorial, foi citado pelo ministro Flávio Dino, na sessão do STF da última semana em que foi discutida a regulação das redes sociais.