SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina já ouviu seis pessoas, inclusive o piloto, que estavam no balão que pegou fogo e caiu neste sábado (21/6) em Praia Grande (SC). O acidente matou oito pessoas e deixou 13 feridos. Os corpos começaram a ser velados e enterrados.

O delegado-geral da Polícia Civil catarinense, Ulisses Gabriel, afirmou, em nota à Folha, que outras cinco pessoas foram ouvidas dede sábado. Ou seja, 11 já prestaram depoimento. De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto. O balão caiu em uma área de vegetação, distante cerca de 9 quilômetros do centro da cidade.

Segundo o delegado-geral, a equipe de investigação ainda precisa colher os depoimentos de mais sete passageiros que estavam no voo, além de trabalhadores que atuavam no local, representantes da Sobrevoar, a empresa responsável pelo passeio, e testemunhas.

Esses depoimentos devem ser feitos ao longo desta semana. Paralelamente, disse Gabriel, está em elaboração um relatório de investigação com base em materiais audiovisuais e documentos apreendidos. "A equipe também aguarda os laudos periciais, especialmente os exames técnicos, que serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do acidente", afirmou.

Em entrevista coletiva no sábado, representantes das forças de segurança do estado afirmaram, segundo os relatos iniciais, que o balão apresentou um problema já no ar, após a decolagem. Ele teria ficado pouco mais de quatro minutos no ar.

O piloto conseguiu realizar uma descida de emergência, chegando próximo ao solo. Neste momento, 13 ocupantes, incluindo ele, conseguiram saltar do cesto. Com o alívio abrupto de peso, a estrutura subiu de forma descontrolada, com oito pessoas, que não conseguiram saltar. Quatro delas se jogaram de uma altura mais elevada. As outras quatro teriam morrido com o choque do cesto no chão.

A suspeita é que um incêndio tenha começado no próprio cesto, possivelmente causado por um maçarico que não fazia parte da estrutura original da aeronave. De acordo com a polícia, esse foi o relato de mais de um dos ouvidos na investigação.

No sábado, o delegado de Praia Grande Tiago Luiz Lemos afirmou que o piloto relatou que houve uma chama no interior do cesto e que, quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem. Em depoimento, ele disse que tentou usar o extintor de incêndio para conter as chamas, mas o equipamento falhou.

O piloto não soube dizer se ele ficou aceso ou se teve uma chama espontânea, afirmou o delegado a jornalistas na manhã deste sábado. "Mas o fogo teria começado no maçarico", disse - de acordo com o relato ao policial, o maçarico estava dentro do cesto.

Em busca de explicações

Um piloto de balão ouvido pela reportagem afirmou que o maçarico acionado pode ter sido o reserva, que é levado em uma bolsa caso o principal, que é considerado o motor do balão, apague.

"[Havia] Uma chama no interior do cesto, então ele [piloto] começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem para o máximo solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem", disse sábado o delegado de Praia Grande. Segundo o policial, as chamas começaram a aumentar, e o balão subiu novamente, mas caiu depois por falta de sustentação.

Na entrevista coletiva de sábado à tarde, o perito-geral adjunto, Douglas Balen, disse que foi realizado um mapeamento 3D de toda a área do acidente, o que que permitirá uma análise detalhada do local.

A empresa Sobrevoar afirmou, por meio de nota, que cumpre com "todas as normas estabelecidas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)", destacando que não tinha registros de acidentes anteriores.

Segundo a empresa, o acidente ocorreu "mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso piloto, que possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão".