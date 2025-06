Criança de 2 anos atira e mata mãe enquanto brincava com arma do pai em MS

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 27 anos morreu na última sexta-feira (13) após o filho, de dois anos, atirar nela de forma acidental, no interior de Mato Grosso do Sul.

A arma era do pai da criança e marido da vítima, que foi levado à delegacia, ouvido e liberado.

Ele tem licença para o porte da arma, segundo a Polícia Civil, e será investigado pela suspeita de homicídio culposo -quando não há intenção de matar.

De acordo com a corporação, a mulher foi atingida no braço e no tórax e chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não sobreviveu.

Imagens registradas pelo circuito de segurança da residência mostram o casal sentado na varanda e a criança brincando com a arma, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso (MS).

Em determinado momento, ela aponta a pistola para a mãe, que é baleada.

As imagens ainda mostram que o homem se levanta para socorrê-la, a mulher tenta andar e depois cai.

A arma foi apreendida, e a criança terá sua situação avaliada sobre o encaminhamento ao conselho tutelar ou a outro responsável.