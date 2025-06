Caminhoneiro estupra mulher e manda mensagem de desculpas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (10), um caminhoneiro de 41 anos, suspeito de estupro. Ele foi detido por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (DEAM), em frente à casa dele, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ).

A vítima relatou que conheceu o agressor em um estabelecimento onde estava com amigos. Segundo ela, os dois apenas conversaram, até que aceitou um convite para lanchar com ele e outro amigo. No novo local, começou a sentir-se mal e sonolenta, pediu para ir embora e levou o lanche. O homem deixou o amigo em casa e, ao prometer levá-la em seguida, desviou da rota.

Durante o trajeto, o suspeito abaixou o banco do carro e, conforme o relato da vítima, deitou-se sobre ela contra a vontade da mulher. Ela disse que recusou de forma clara qualquer contato sexual, mas ele insistiu e mandou que ela ficasse quieta. O abuso foi cometido sem uso de preservativo. Após o crime, ele deixou a vítima na esquina da casa dela.

A mulher registrou a ocorrência na delegacia. Posteriormente, o homem ainda enviou mensagens para ela, com um print escrito “Feliz Semana” e uma “desculpa” por tê-la forçado a manter relações com ele.

A equipe da DEAM iniciou as investigações imediatamente e conseguiu localizar o suspeito.

Após os procedimentos legais, o acusado será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.