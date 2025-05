Homem ameaça matar crianças em escola e é preso no Centro do Rio

Por Carlos Palermo

Agentes da Operação Segurança Presente do Centro do Rio de Janeiro prenderam, na manhã dessa segunda-feira (26/5), um homem de 46 anos que havia ameaçado matar crianças e sequestrar uma refém em uma escola da Ilha de Paquetá.

O suspeito foi localizado nas proximidades do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com ajuda de denúncias de moradores.

Como foi feita a prisão?

No domingo (25), segundo a polícia, o suspeito enviou mensagens de ameaça direta por celular, alertando sobre um possível ataque: “Pode avisar pros pais da escolinha… que amanhã vai ter morte na porteira em Paquetá. Amanhã eu vou pegar uma criança de refém e mostrar pra vocês o que é um psicopata.”

Na manhã seguinte, a 1ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) acionou o 5º Batalhão da Polícia Militar, que emitiu alerta imediato. Três moradores de Paquetá, preocupados com a ameaça, procuraram agentes do Segurança Presente, na Praça XV, informando que o suspeito estava próximo à Rua Primeiro de Março, vestindo um casaco laranja.

Qual foi o desfecho da operação?



Com as informações, os agentes realizaram um cerco e capturaram o suspeito ainda pela manhã. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi enquadrado pelo crime de ameaça. O homem está preso e o caso segue em investigação.

A rápida ação das forças de segurança e o alerta da comunidade impediram que a ameaça se concretizasse. A Polícia Civil deve aprofundar a apuração para verificar se o suspeito tem transtornos mentais ou histórico criminal relevante.

A Segurança Presente reforçou que seguirá com o monitoramento nas regiões escolares, principalmente nas ilhas e áreas mais isoladas, para garantir a tranquilidade da população.