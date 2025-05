X, ex-Twitter, apresenta instabilidade na manhã deste sábado

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A rede social X, antigo Twitter, enfrenta instabilidade na manhã deste sábado (25/5), afetando usuários no Brasil e em diversas partes do mundo.

Ao tentar acessar a plataforma, tanto pela versão web quanto pelo aplicativo para celulares, internautas se deparam com erros no carregamento do feed e dos perfis.

Apesar de a página inicial abrir, as postagens não são exibidas, e o conteúdo dos perfis também não aparece. Na página inicial aparece a mensagem: “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página.”

De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, os primeiros relatos de falha começaram a ser registrados pouco depois das 9h (horário de Brasília). O pico foi alcançado às 9h45, com quase 3 mil notificações de problemas apenas no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As falhas não se limitam ao território nacional. Usuários em outras partes do mundo também relatam dificuldades semelhantes para utilizar a plataforma.