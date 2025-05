Passageiro filma assalto em ônibus na Avenida Brasil e flagra rendição

Um assalto a um ônibus do tipo frescão foi registrado na manhã desta quarta-feira (7) na Avenida Brasil, um dos principais corredores viários do Rio de Janeiro. O crime ocorreu enquanto o coletivo da Viação Evanil, com ao menos 25 passageiros a bordo, seguia de Cabuçu, em Nova Iguaçu, rumo ao Centro da capital.

Um dos passageiros gravou o momento em que os criminosos estavam no veículo e o clima de desespero entre as vítimas. Nas imagens, passageiros aparecem deitados no chão com medo de uma possível troca de tiros. No entanto, a ação policial foi rápida e eficaz, sem disparos, e resultou na prisão de dois homens.

Como foi a abordagem e o desfecho do assalto?

Segundo testemunhas, os criminosos entraram no coletivo durante um congestionamento na altura do Shopping Via Brasil, na Zona Norte. Armados, renderam o motorista e anunciaram o assalto quando o ônibus passava por Parada de Lucas. A Polícia Militar cercou o veículo e conseguiu prender os suspeitos, que se renderam ao perceber que estavam cercados por agentes com fuzis.

Durante a ação, a Avenida Brasil foi parcialmente interditada, e os policiais conseguiram recuperar nove celulares roubados e apreender um revólver. O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina), onde uma cena emocionou os presentes: a mãe de um dos assaltantes chorou ao vê-lo detido, pediu perdão às vítimas e lamentou que o crime tenha acontecido justamente na semana do Dia das Mães.

A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) divulgou nota lamentando mais um episódio de violência dentro do transporte público, reforçando a necessidade de medidas de segurança mais eficazes para proteger passageiros e motoristas.