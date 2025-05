Estudante estrangeira da UnB que estava desaparecida é encontrada em São Paulo

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

A estudante ganense Fati Uthman Suleman, 25 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (27/4), foi encontrada em São Paulo e passa bem. A Universidade de Brasília (UnB), em nota, afirmou que "a estudante descolou-se voluntariamente para São Paulo". No entanto, nem a gestão da instituição e nem a polícia tiveram contato com a jovem até a última atualização desta reportagem.

Fati desapareceu após sair do apartamento onde mora, na Colina — complexo de moradia estudantil localizado na Asa Norte —, para ir a um supermercado, na Quadra 408. Em nota, a UnB informou que a jovem se deslocou voluntariamente à São Paulo. “A Universidade está em contato com os órgãos responsáveis e continuará acompanhando o caso, prezando pelo respeito à privacidade da estudante e reforçando que informações oficiais são divulgadas exclusivamente por canais institucionais”, informou a instituição.

O Correio apurou que a suspeita é de que a jovem estava na companhia de um rapaz morador de SP, com quem ela trocava mensagens pelas redes sociais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que vai continuar apurando as circunstâncias do desaparecimento e que as investigações continuam, mas a jovem está segura.

Confira a nota na íntegra:

"A Universidade de Brasília informa que, após as diligências iniciais realizadas pelas autoridades competentes, foi confirmada a informação de que a estudante, inicialmente dada como desaparecida, deslocou-se voluntariamente para a cidade de São Paulo. A Universidade está em contato com os órgãos responsáveis e continuará acompanhando o caso, prezando pelo respeito à privacidade da estudante e reforçando que informações oficiais são divulgadas exclusivamente por canais institucionais."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia