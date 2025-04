Batalhão da PM queima cruz em ritual publicado nas redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Militar de São Paulo investiga a publicação de um vídeo em que agentes de São José do Rio Preto, no interior do estado, aparecem em um ritual com uma cruz em chamas e fazendo gestos semelhantes a uma saudação nazista. O registro foi postado pelo 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no Instagram e apagado pouco tempo depois.

Nas imagens, vê-se um corredor de velas e viaturas, com duas bandeiras e o brasão do batalhão. De acordo com o site Ponte Jornalismo, a publicação original chegou a ser republicada pelo perfil do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5) e marcava o perfil do tenente-coronel José Thomaz Costa Junior, comandante do 9º Baep.

O vídeo foi comparado a rituais de grupos supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. Além disso, diversos perfis apontaram semelhanças à iconografia nazista.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que está investigando o caso. “Em resposta, a SSP-SP afirmou que o caso é investigado. “A Polícia Militar é uma instituição legalista e repudia toda e qualquer manifestação de intolerância. Assim que tomou conhecimento das imagens, a Corporação instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias relativas ao caso. A Corporação não compactua com desvios de conduta e reforça que qualquer manifestação que contrarie seus valores e princípios será rigorosamente apurada e os envolvidos responsabilizados”, afirmou.

O Baep foi criado em 2019, na gestão do então governador João Dória (PSDB). O intuito era combater o crime de maneira mais ostensiva em São Paulo, com atuação semelhante aos grupos de Choque.