Operação contra crimes de ódio na internet tem quatro presos

A primeira etapa da operação Adolescência Segura começou nesta terça-feira (15) com a prisão de dois adultos e a apreensão de dois menores de idade. O objetivo da ação é reprimir crimes de ódio na internet em âmbito nacional.

Policiais civis de todo o país estão unidos para cumprir mandados autorizados pela justiça. Os agentes atuam em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Os principais alvos são organizações criminosas do país voltadas à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, como pornografia infantil, apologia ao nazismo, maus-tratos aos animais e tentativa de homicídio. Há também mandados de internação provisória de adolescentes infratores.

As investigações tiveram início em 18 de fevereiro, quando um homem em situação de rua foi atacado por um adolescente com dois coquetéis molotov quando dormia. Ele teve 70% do corpo queimado.

Um homem gravava o crime e transmitia as imagens em tempo real em uma plataforma online.

Policiais da DCAV descobriram que o ataque não foi um fato isolado. "Os administradores do servidor utilizado no crime compunham verdadeira organização criminosa altamente especializada em diversos crimes cibernéticos tendo como principais alvos, crianças e adolescentes", afirmou a Polícia Civil.

A atuação do também chamou a atenção de duas agências independentes dos Estados Unidos que emitiram relatórios sobre os fatos, contribuindo com o trabalho dos policiais civis envolvidos no caso.